Платные дороги в Украине: в Агентстве восстановления объяснили, почему это — только вопрос времени

Катастрофическое состояние дорог, даже международного уровня, в Украине после суровой зимы требует даже не текущего, а капитального ремонта, на что в бюджете сейчас просто не хватает средств.

Поэтому в будущем появление платных дорог в стране — это только вопрос времени, заявил в интервью Texty.org.ua глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин.

Сейчас на ремонт дорог предусмотрено только 4,6 млрд грн, хотя раньше на это выделялось десятки миллиардов гривен. Например, в 2018 году на строительство и восстановление дорог было предусмотрено около 33 млрд грн, а в 2019-м эта сумма возросла до приблизительно 53-56 млрд грн.

С учетом подорожания битума, тонна которого сейчас стоит до 41 тыс. грн за тонну, что в четыре раза больше, чем в 2018-м, и состояния дорог сегодня Украине понадобилось бы не менее 100 млрд грн. Это почти в 20 раз больше того, что предусмотрено правительством.

Відео дня

Эксперт подчеркивает, что ключевой проблемой отрасли является системное финансирование. До войны деньги поступали из Дорожного фонда:

"Для водителей это простая логика: они платят акцизный налог на горючее, и часть этих средств направляется на строительство и ремонт дорог. Это позволяет планировать ремонты. А когда планового финансирования нет, дороги рушатся быстрее. Тогда вместо текущего ремонта приходится делать капитальный, гораздо более дорогой".

При этом Дорожный фонд никуда не делся, он существует, но практически все средства идут в госбюджет.

"Если бы фонд работал по назначению, в этом году он мог бы составить не менее 170 млрд грн. Этой суммы было достаточно для системного строительства новых дорог и проведения капитальных ремонтов", — объяснил Сухомлин.

Сергей Сухомлин

Сейчас же, подчеркивает он, ключевым является финансирование обороны:

"В прошлом году правительство не раз направляло дополнительные средства на прифронтовую и медицинскую логистику. Это отдельное и критически важное направление".

При этом Сухомлин уверен, что даже при таких условиях нужно постепенно возвращаться к модели Дорожного фонда, поскольку он выполняет еще одну важную функцию — подготовку к послевоенному восстановлению.

"После завершения войны объемы работ в дорожной инфраструктуре будут колоссальными. У меня большие сомнения, что международное финансирование будет достаточно, чтобы закрыть все потребности. Поскольку война изменила экономику, демографию и логистику, часть дорог придется перестраивать в первую категорию (прибавлять полосы движения, строить разделительные полосы и увеличивать пропускную способность)", — сказал он.

Чтобы получить деньги на эти работы, нужны новые финансовые модели, в том числе внедрение платных дорог (tolling).

Также еще одним источником средств могут стать концессионные проекты, когда международные инвесторы строят инфраструктуру, а государство возвращает средства за счет эксплуатации.

