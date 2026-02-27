10 млрд только на первоочередные нужды: сколько денег нужно на ремонт дорог в Украине

Украина не имеет достаточно денег, чтобы отремонтировать дороги в стране. Главной причиной этого является отсутствие Дорожного фонда.

В целом Украина нуждается в 51,3 миллиарда гривен на ремонт дорог разных уровней. Об этом рассказал глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин на заседании транспортного комитета Верховной Рады, сообщило издание УНИАН.

Сколько надо дорог на восстановление дорог разных уровней

Сухомлин разъяснил, что общая сумма составляет 51,3 миллиарда гривен. Она нужна для того, чтобы сделать ремонт, "который не сойдет следующей весной со снегом". В то же время Украина пока предусмотрела лишь 4,6 миллиарда гривен.

Агентство в восстановлении нуждается:

18,7 миллиарда гривен на ремонт дорог международного и национального значения;

13,7 миллиарда гривен — на ремонт дорог регионального и территориального значения

17,4 млрд грн — на ремонт дорог областного и районного значения, а также не менее 1,5 млрд грн на прифронтовые дороги.

Какие есть первоочередные потребности в Украине

Сухомлин пояснил, что в целом около 10-11 миллионов квадратных метров дорог нуждаются в ремонте. Для этого нужно около 10-11 миллиардов гривен. Однако в эту сумму не учтены потребности прифронтовой логистики.

Также Сухомлин рассказал, что проблемой является отсутствие Дорожного фонда. Без этого сложнее заниматься системным восстановлением дорог и привлечением иностранных инвестиций.

"За две последние недели уже есть четыре страны, которые предварительно готовы предоставлять средства в Дорожный фонд. Почему это для них очень важно? Дорожный фонд можно контролировать с помощью наблюдательных советов. Второй момент — строительство и инвестиции в украинские дороги, в инфраструктуру через Дорожный фонд дают возможность строить дороги по публично-частному партнерству, концессиям. И это механизм который можно использовать", — сказал Сухомлин.

