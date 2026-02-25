"Это жесть": в соцсети обсуждают состояние трассы Харьков-Полтава (видео)

Еще на одной международной трассе в Украине водители констатируют ужасное состояние дорожного полотна после таяния снега.

Если ранее в сети пользователи демонстрировали кадры дороги "Киев-Одесса", а также житомирской трассы, то теперь к ним присоединился и участок дороги "Харьков-Полтава" на международной трассе М-03 Киев-Харьков-Должанский. Соответствующие кадры показал местный паблик "Полтава Теневая".

По словам пассажирки, которая снимает трассу, они едут из Харькова в сторону Полтавы. Автор говорит, что в шоке от состояния дороги и даже не представляет, каким будет путь в Киев.

"Это жесть", – отмечает она, а также выражает крайнее изумление количеством ям, не понимая, как можно лавировать между ними и объезжать их.

Відео дня

Женщина также говорит о "проблесках хорошей дороги" на фоне гнетущей реальности:

"Это вообще невероятно, что случилось с дорогой после этой зимы… У меня паника, что мы скоро вообще не выедем из этого Харькова по причине таких дорог".

Ранее оживленные обсуждения в соцсетях вызвала дорога "Одесса-Киев", где насчитали в общей сложности 345 ям.

После того, как украинцы начали массово демонстрировать, что асфальт "ушел" вместе со снегом, премьер-министр Юлия Свириденко поручила вице-премьер-министру по восстановлению Украины Алексею Кулебе вместе с Государственным агентством обновления срочно обеспечить готовность к выполнению текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования.

"Прежде всего, это стратегически важные маршруты, обеспечивающие логистику для нужд обороны, жизнеобеспечения общин, а также работу критической инфраструктуры. Работы должны быть начаты, как только это позволят погодные условия", — написала она.

Глава Кабмина заверила, что в госбюджете на 2026 год предусмотрены расходы на ремонт дорог, а правительство работает над обеспечением дополнительного финансирования.

Напомним, в начале февраля в Оболонском районе Киева работники дорожной службы осуществили ямочный ремонт твердого покрытия улицы. Дороги "латали" при минусовой температуре при повышенной влажности, что является нарушением технологического процесса, отмечали свидетели.

Также сообщалось, что финалистка 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Анастасия Половинкина слетела в кювет по дороге в Харьков. Девушка в начале 2026-го года отправилась навестить родных, но потеряла управление на заснеженной трассе и попала в ДТП.