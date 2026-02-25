"Це жесть": у соцмережі обговорюють стан траси Харків-Полтава (відео)

Ще на одній міжнародній трасі в Україні водії констатують жахливий стан дорожнього полотна після танення снігу.

Якщо раніше в мережі користувачі демонстрували кадри дороги "Київ-Одеса", а також житомирської траси, то тепер до них долучилася і ділянка дороги "Харків-Полтава" на міжнародній трасі М-03 Київ-Харків-Довжанський. Відповідні кадри показав місцевий паблік "Полтава Тіньова".

За словами пасажирки, яка знімає трасу, вони їдуть із Харкова в бік Полтави. Авторка каже, що шокована станом дороги і навіть не уявляє, яким буде шлях до Києва.

"Це жесть", — зазначає вона, а також висловлює крайнє здивування кількістю ям, не розуміючи, як можна маневрувати між ними та об'їжджати їх.

Жінка також говорить про "проблиски гарної дороги" на тлі гнітючої реальності:

Відео дня

"Це взагалі неймовірно, що сталося з дорогою після цієї зими... У мене паніка, що ми скоро взагалі не виїдемо з цього Харкова через такі дороги".

Раніше жваві обговорення в соцмережах викликала дорога "Одеса-Київ", де нарахували загалом 345 ям.

Після того, як українці почали масово демонструвати, що асфальт "пішов" разом зі снігом, прем'єр-міністр Юлія Свириденко доручила віцепрем'єр-міністру з відновлення України Олексію Кулебі разом із Державним агентством оновлення терміново забезпечити готовність до виконання поточного ремонту автомобільних доріг загального користування.

"Перш за все, це стратегічно важливі маршрути, що забезпечують логістику для потреб оборони, життєзабезпечення громад, а також роботу критичної інфраструктури. Роботи мають бути розпочаті, щойно це дозволять погодні умови", — написала вона.

Глава Кабміну запевнила, що в держбюджеті на 2026 рік передбачено видатки на ремонт доріг, а уряд працює над забезпеченням додаткового фінансування.

Нагадаємо, на початку лютого в Оболонському районі Києва працівники дорожньої служби здійснили ямковий ремонт твердого покриття вулиці. Дороги "латали" за мінусової температури за підвищеної вологості, що є порушенням технологічного процесу, зазначали свідки.

Також повідомлялося, що фіналістка 14-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Анастасія Половинкіна злетіла в кювет дорогою до Харкова. Дівчина на початку 2026-го року вирушила провідати рідних, але втратила керування на засніженій трасі й потрапила в ДТП.