10 млрд тільки на першочергові потреби: скільки грошей потрібно на ремонт доріг в Україні

Україна не має достатньо грошей, аби відремонтувати дороги в країні. Головною причиною цього є відсутність Дорожнього фонду.

Загалом Україна потребує 51,3 мільярди гривень на ремонт доріг різних рівнів. Про це розповів голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин на засіданні транспортного комітету Верховної Ради, повідомило видання УНІАН.

Скільки треба доріг на відновлення доріг різних рівнів

Сухомлин роз'яснив, що загальна сума складає 51,3 мільярди гривень. Вона потрібно для того, щоб зробити ремонт, "який не зійде наступною весною зі снігом". Водночас Україна наразі передбачила лише 4,6 мільярди гривень.

Агентство відновлення потребує:

18,7 мільярди гривень на ремонт доріг міжнародного й національного значення;

13,7 мільярди гривень – на ремонт доріг регіонального й територіального значення

17,4 млрд грн – на ремонт доріг обласного й районного значення, а також не менше 1,5 млрд грн на прифронтові дороги.

Які є першочергові потреби в Україні

Сухомлин пояснив, що загалом близько 10-11 мільйонів квадратних метрів доріг потребують ремонту. Для цього потрібно близько 10-11 мільярдів гривень. Однак у цю суму не враховані потреби прифронтової логістики.

Також Сухомлин розповів, що проблемою є відсутність Дорожнього фонду. Без цього складніше займатися системним відновленням доріг та залученням іноземних інвестицій.

"За два останні тижні вже є чотири країни, які попередньо готові надавати кошти в Дорожній фонд. Чому це для них дуже важливо? Дорожній фонд можна контролювати за допомогою наглядових рад. Другий момент — будівництво і інвестиції в українські дороги, в інфраструктуру через Дорожній фонд дають можливість будувати дороги по публічно-приватному партнерству, концесіям. І це механізм який можна використовувати", — сказав Сухомлин.

