ИИ и финансовая сфера: результаты исследования "AI Focus 2026" от Top Lead
Фокус выступил партнером исследования "AI Focus 2026", которое проводило агентство визуальных коммуникаций Top Lead.
Искусственный интеллект сегодня стал неотъемлемым инструментом бизнеса. Оптимизация процессов, помощник в структуризации информации, анализ доходов и расходов, конкурентная способность, замена человеческого ресурса и тому подобное.
Агентство визуальных коммуникаций Top Lead представило исследование "AI Focus 2026", которое демонстрирует реальное состояние внедрения технологий в бизнес-процессы и инвестиционные тренды следующих лет.
Исследовали несколько сфер бизнеса, однако сегодня мы выделили именно финансовую сферу.
На примере одного из европейских банков, представители агентства рассказали, каким образом распределяется работа с АИ в нем.
Например, прописание кода в файлах ИИ выполнял в 60%, в то же время предоставлял подсказки при написании кода разработчику в 2,6% случаях. Банк автоматизировал работу терминалов с помощью ИИ и тот через команды помогал людям в пользовании в 34%. А вот взаимодействие с клиентом в чате происходило только в 4%, что и неудивительно, ведь в вопросах финансов детализированное объяснение по конкретному случаю лучше получить от специалиста.
Из 446 разработчиков регулярно используют в своей работе ИИ 191 человек, ежедневные пользователи — 112 человек, те, кто лишь время от времени использует помощь агента — 69 человек. А вот тех, кто не использовали или только попробовали пользоваться искусственным интеллектом — 74 человека.
В исследовании указано, что с помощью искусственного интеллекта удается сэкономить 4 часа времени в неделю, объем выполненных задач в Jira за 6 месяцев вырос на 12%, инвестиции вернулись в 15 кратном размере.
В финансовой сфере чаще всего ИИ используют в следующих задачах:
- прогноз спроса и нагрузки. Анализ исторических данных и трендов для предсказания спроса в будущем и оптимизации ресурсов;
- оптимизация кредитного портфеля: анализ поведения клиента, разработка персонализированных продуктов и мониторинг транзакций для повышения уровня кибербезопасности;
- санкционный скрининг: выявление подсанкционных, а также подконтрольных им лиц в клиентской базе или среди потенциальных клиентов;
- чат-боты и виртуальные помощники: обслуживание клиентов 24/7 — ответы на запросы в чат-ботах и предоставление консультаций через голосового помощника, который способен автоматизировать большую часть запросов;
- персонализированные маркетинговые кампании благодаря анализу аудитории определяются наиболее удачные форматы сообщений, время и каналы для индивидуального маркетинга;
- борьба с мошенничеством выявление подозрительной активности на счетах клиентов и хакерских атак с помощью анализа поведения системы в режиме реального времени.
