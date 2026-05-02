ШІ та фінансова сфера: результати дослідження "AI Focus 2026" від Top Lead
Фокус виступив партнером дослідження «AI Focus 2026»., яке проводило агенція візуальних комунікацій Top Lead.
Штучний інтелект сьогодні став невід’ємним інструментом бізнесу. Оптимізація процесів, помічник в структуризації інформації, аналіз прибутків та витрат, конкурентна спроможність, заміна людського ресурсу тощо.
Агенція візуальних комунікацій Top Lead презентувало дослідження "AI Focus 2026", яке демонструє реальний стан впровадження технологій у бізнес-процеси та інвестиційні тренди наступних років.
Досліджували декілька сфер бізнесу, проте сьогодні ми виділили саме фінансову сферу.
На прикладі одного з європейських банків, представники агенції розповіли, яким чином розподіляється робота з АІ в ньому.
Наприклад, прописання коду у файлах ШІ виконував у 60%, в той же час надавав підказки при написанні коду розробнику у 2,6% випадках. Банк автоматизував роботу терміналів за допомогою ШІ і той через команди допомагав людям у користуванні в 34%. А от взаємодія з клієнтом в чаті відбувалася тільки у 4%, що і не дивно, адже в питаннях фінансів деталізоване пояснення щодо конкретного випадку краще отримати від фахівця.
З 446 розробників регулярно використовують в своїй роботі ШІ 191 людина, щоденні користувачі – 112 людей , ті, хто лише час від часу використовує допомогу агента – 69 людей. А ось тих, хто не використовували або лише спробували користуватися штучним інтелектом – 74 людини.
У дослідженні зазначено, що за допомогою штучного інтелекту вдається зекономити 4 години часу на тиждень, обсяг виконаних задач у Jira за 6 місяців зріс на 12%, інвестиції повернулися в 15 кратному розмірі.
В фінансовій сфері частіше всього ШІ використовують в наступних задачах:
- прогноз попиту та навантаження. Аналіз історичних даних та трендів для передбачення попиту в майбутньому та оптимізації ресурсів;
- оптимізація кредитного портфеля: аналіз поведінки клієнта, розробка персоналізованих продуктів та моніторинг транзакцій для підвищення рівня кібербезпеки;
- санкційний скринінг: виявлення підсанкційних, а також підконтрольних їм осіб у клієнтській базі чи серед потенційних клієнтів;
- чат-боти та віртуальні помічники: обслуговування клієнтів 24/7 — відповіді на запити у чат-ботах та надання консультацій через голосового помічника, який здатен автоматизувати більшу частину запитів;
- персоналізовані маркетингові кампанії завдяки аналізу аудиторії визначаються найбільш вдалі формати повідомлень, час та канали для індивідуального маркетингу;
- боротьба з шахрайством виявлення підозрілої активності на рахунках клієнтів та хакерських атак за допомогою аналізу поведінки системи у режимі реального часу.
Повне дослідження за лінком.