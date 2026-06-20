Более 1 180 грн ежемесячно к пенсии: кто получит доплату

ПФУ разъяснил, кто из пенсионеров имеет право на дополнительную надбавку и какие документы необходимо подать для её оформления.

Военные пенсионеры, не работающие, получат надбавку на нетрудоспособных иждивенцев. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины. Фокус выяснил, кому полагается эта дополнительная выплата.

Неработающие военные пенсионеры, содержащие нетрудоспособных членов семьи, могут рассчитывать на дополнительную надбавку к пенсии. Эта выплата предусмотрена для отдельных категорий получателей пенсий за выслугу лет и по инвалидности.

Кто может получать ежемесячную надбавку к пенсии

Право на доплату имеют:

неработающие пенсионеры, получающие пенсию за выслугу лет;

неработающие лица с инвалидностью, которым назначена пенсия по инвалидности в соответствии с законом о пенсионном обеспечении военнослужащих.

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Речь идет о лицах из числа военнослужащих рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, а также о других гражданах, имеющих право на соответствующее пенсионное обеспечение.

Каков размер надбавки

Доплата к пенсии назначается на каждого нетрудоспособного члена семьи, находящегося на иждивении пенсионера.

Её размер составляет 50 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В настоящее время прожиточный минимум для этой категории граждан составляет 2 361 грн, поэтому сумма надбавки составляет 1 180,5 грн на каждого иждивенца.

Кого считают нетрудоспособным членом семьи

Право на надбавку распространяется на членов семьи, определённых законом Украины № 2262-XII.

При этом важным условием является то, что такие лица не должны получать:

пенсию по системе солидарного пенсионного обеспечения;

государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию;

помощь лицам с инвалидностью;

социальную помощь детям с инвалидностью;

пособие на детей одиноким матерям.

Если человек имеет право одновременно на социальную помощь и на учет при назначении надбавки к пенсии военного пенсионера, необходимо выбрать один из вариантов государственной поддержки.

К пенсии можно получить дополнительные 1180 грн Фото: из открытых источников

Если в семье несколько пенсионеров

В Пенсионном фонде обращают внимание на то, что один и тот же нетрудоспособный член семьи может быть учтён для начисления надбавки только одному пенсионеру.

То есть, если в семье проживают два или более пенсионеров, право на доплату в отношении конкретного иждивенца реализует только один из них.

Какие документы необходимы для получения дополнительных выплат

Для оформления надбавки необходимо предоставить:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы, подтверждающие родственные связи;

документы о пребывании нетрудоспособного лица на иждивении;

подтверждение совместного проживания или другие документы, удостоверяющие этот факт;

документы об отсутствии работы, предпринимательской деятельности или прохождении службы.

При необходимости также могут потребоваться копия приказа об увольнении, трудовая книжка или другие документы, подтверждающие прекращение трудовой деятельности.

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Если таких документов нет, факт отсутствия трудоустройства может быть подтвержден личным заявлением с указанием соответствующих обстоятельств.

Как подать заявление

Подать документы на назначение надбавки можно удаленно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или лично, обратившись в сервисный центр ПФУ.

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