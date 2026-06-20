Понад 1 180 грн щомісяця до пенсії: хто отримає доплату

ПФУ пояснив, хто з пенсіонерів має право на додаткову надбавку та які документи необхідно подати для її оформлення.

Військові пенсіонери, які не рпацюють, отримають надбавку за непрацездатних утриманців. Про це повідомив Пенсійний фонд України. Фокус розібрався, кому доступна додаткова виплата.

Непрацюючі військові пенсіонери, які утримують непрацездатних членів сім'ї, можуть розраховувати на додаткову надбавку до пенсії. Виплата передбачена для окремих категорій одержувачів пенсій за вислугу років та по інвалідності.

Хто може отримати щомісячну надбавку до пенсії

Право на доплату мають:

непрацюючі пенсіонери, які отримують пенсію за вислугу років;

непрацюючі особи з інвалідністю, яким призначено пенсію по інвалідності за законом про пенсійне забезпечення військовослужбовців.

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Йдеться про осіб із числа військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, а також інших громадян, які мають право на відповідне пенсійне забезпечення.

Який розмір надбавки

Доплата до пенсії призначається за кожного непрацездатного члена сім'ї, який перебуває на утриманні пенсіонера.

Її розмір становить 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Наразі прожитковий мінімум для цієї категорії громадян становить 2 361 грн, тому сума надбавки складає 1 180,5 грн на кожного утриманця.

Кого вважають непрацездатним членом сім'ї

Право на надбавку поширюється на членів сім'ї, визначених законом України №2262-XII.

При цьому важливою умовою є те, що такі особи не повинні отримувати:

пенсію із солідарної системи;

державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію;

допомогу особам з інвалідністю;

соціальну допомогу дітям з інвалідністю;

допомогу на дітей одиноким матерям.

Якщо людина має право одночасно на соціальну допомогу та на врахування для призначення надбавки до пенсії військового пенсіонера, необхідно обрати один із варіантів державної підтримки.

До пенсії можна оформити додаткових 1180 грн Фото: з відкритих джерел

Якщо в сім'ї кілька пенсіонерів

У Пенсійному фонді звертають увагу, що один і той самий непрацездатний член сім'ї може бути врахований для нарахування надбавки лише одному пенсіонеру.

Тобто якщо в родині проживають двоє або більше пенсіонерів, право на доплату за конкретного утриманця реалізує лише один із них.

Які документи необхідно для додаткових виплат

Для оформлення надбавки потрібно надати:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документи, що підтверджують родинні зв'язки;

документи про перебування непрацездатної особи на утриманні;

підтвердження спільного проживання або інші документи, що засвідчують цей факт;

документи про відсутність роботи, підприємницької діяльності чи проходження служби.

За необхідності також можуть знадобитися копія наказу про звільнення, трудова книжка або інші документи, які підтверджують припинення трудової діяльності.

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Якщо таких документів немає, факт непрацевлаштування може бути підтверджений особистою заявою із зазначенням відповідних обставин.

Як подати заяву

Подати документи на призначення надбавки можна дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або особисто звернувшись до сервісного центру ПФУ.

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