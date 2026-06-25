Конкуренция за кадры: как pet-friendly офис влияет на рынок труда

Все больше исследований показывают тенденции, которые побуждают работодателей создавать комфортные условия для сотрудников, имеющих домашних питомцев. Считается, что pet-friendly ценности в корпоративной культуре способствуют устройству бездомных животных в семьи из местных приютов и спасательных центров.

Сегодня офисы, в которых разрешено приводить домашних животных, — довольно популярная практика, ставшая ожидаемой нормой в корпоративной культуре. Новое исследование Mars Pet-Friendly Advantage (PFA) Report подтверждает это: для многих сотрудников возможность приходить на работу вместе с домашним питомцем становится важным фактором при выборе работодателя.

Что говорят цифры

Исследование, проведённое среди более чем 16 тысяч сотрудников в 16 странах Европы, показало, что 55 % респондентов готовы рассмотреть возможность смены работы, если новый работодатель разрешит приводить животных в офис. Для современного бизнеса это явный сигнал о том, что pet-friendly-политика работает как средство заботы о сотрудниках, так и как эффективный инструмент привлечения талантов.

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Данные также свидетельствуют о положительном влиянии домашних питомцев на рабочую среду. Так, 81 % опрошенных считают, что офис, в котором разрешено держать домашних животных, создает более непринужденную и позитивную атмосферу. Еще 79% отмечают, что животные способствуют более естественному общению между коллегами, а 74% убеждены, что их присутствие помогает снижать уровень стресса.

В то же время исследование выявило и противоречивые моменты. Несмотря на высокий интерес к политикам pet-friendly, 55 % соискателей не знают, где искать информацию о том, поддерживает ли компания такие инициативы. Это создает дополнительную возможность для работодателей, готовых открыто рассказывать о своих подходах к поддержке сотрудников и их домашних питомцев.

Что важно знать бизнесу

Успешный pet-friendly офис требует системного подхода. Именно поэтому компания Mars разработала программу Pets Work At Work и инструментарий BETTER CITIES FOR PETS™, которые помогают бизнесу внедрять такие практики ответственно и с учетом комфорта всех сотрудников. В компании рекомендуют создавать межфункциональные рабочие группы с участием HR, юридических и административных команд, оценивать потенциальные риски, разрабатывать понятные правила поведения для владельцев животных и коллег, а также регулярно измерять влияние программы на благополучие сотрудников. Инициатива должна способствовать вовлеченности команды и показателям удержания талантов, а не наоборот.

Исследование показало: офисы, в которых разрешено держать домашних животных, способствуют благополучию сотрудников и укрепляют корпоративную культуру

Об исследовании

Отчет "Pet-Friendly Advantage (PFA)" подготовлен компанией Mars в сотрудничестве с исследовательским агентством Censuswide. В опросе приняли участие 16 006 сотрудников в возрасте от 18 лет, работающих в офисе или по гибридной модели, из 16 стран Европы.