Конкуренція за кадри: як pet-friendly офіс впливає на ринок праці

Усе більше досліджень показують тенденції, які заохочують роботодавців створювати комфортні умови для співробітників із домашніми улюбленцями. Вважається, що pet-friendly цінності у корпоративній культурі сприяють влаштуванню безпритульних тварин у родини з місцевих притулків та рятувальних центрів.

Сьогодні pet-friendly офіси доволі популярна практика, яка стала очікуваною нормою в корпоративній культурі. Нове дослідження Mars Pet-Friendly Advantage (PFA) Report це підтверджує: для багатьох працівників можливість приходити на роботу разом із домашнім улюбленцем стає важливим фактором під час вибору роботодавця.

Що говорять цифри

Дослідження, проведене серед понад 16 тисяч працівників у 16 країнах Європи, показало, що 55% респондентів готові розглянути зміну роботи, якщо новий роботодавець дозволятиме приводити тварин в офіс. Для сучасного бізнесу це чіткий сигнал, що pet-friendly політики працюють і як турбота співробітників, і як ефективний інструмент залучення талантів.

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Дані також свідчать про позитивний вплив домашніх улюбленців на робоче середовище. Так, 81% опитаних вважають, що pet-friendly офіс створює більш розслаблену та позитивну атмосферу. Ще 79% зазначають, що тварини сприяють більш природному спілкуванню між колегами, а 74% переконані, що їхня присутність допомагає знижувати рівень стресу.

Водночас дослідження показало й суперечливі моменти. Попри високий інтерес до pet-friendly політик, 55% шукачів роботи не знають, де шукати інформацію про те, чи підтримує компанія такі ініціативи. Це створює додаткову можливість для роботодавців, які готові відкрито комунікувати свої підходи до підтримки співробітників та їхніх домашніх улюбленців.

Що важливо знати бізнесу

Успішний pet-friendly офіс потребує системного підходу. Саме тому компанія Mars розробила програму Pets Work At Work та інструментарій BETTER CITIES FOR PETS™, які допомагають бізнесу впроваджувати такі практики відповідально та комфортно для всіх співробітників. У компанії рекомендують створювати міжфункціональні робочі групи за участю HR, юридичних і адміністративних команд, оцінювати потенційні ризики, створювати зрозумілі правила поведінки для власників тварин і колег, а також регулярно вимірювати вплив програми на добробут співробітників. Ініціатива повинна працювати на залученість команди та показники утримання талантів, а не навпаки.

Дослідження показало: pet-friendly офіси підтримують добробут співробітників, зміцнюють корпоративну культуру

Про дослідження

Pet-Friendly Advantage (PFA) Report підготовлений компанією Mars у співпраці з дослідницькою агенцією Censuswide. Опитування охопило 16 006 працівників віком від 18 років, які працюють в офісі або за гібридною моделлю, у 16 країнах Європи.