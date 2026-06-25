Новость URC-2026: ДТЭК объединил инвесторов и партнеров для поддержки энергетики Украины

Компания ДТЭК собрала инвесторов и партнеров на конференции Ukraine Recovery Conference 2026, чтобы поддержать украинскую энергетику.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Украинские энергетики из различных компаний — ДТЭК, Укрэнерго, Нафтогаз — стали почетными гостями вечера, организованного ДТЭК в рамках Ukraine Recovery Conference в Гданьске. URC ежегодно объединяет лидеров государств, международных финансовых институтов, бизнеса и партнеров Украины, которые совместно разрабатывают решения по восстановлению страны", — говорится в сообщении.

В ДТЭК подчеркнули, что важно, чтобы партнеры и инвесторы лучше понимали условия, в которых украинские энергетики ежедневно работают и восстанавливают электроснабжение.

Компания ДТЭК собрала инвесторов и партнеров на конференции Ukraine Recovery Conference 2026 Компания ДТЭК собрала инвесторов и партнеров на конференции Ukraine Recovery Conference 2026 Компания ДТЭК собрала инвесторов и партнеров на конференции Ukraine Recovery Conference 2026 Компания ДТЭК собрала инвесторов и партнеров на конференции Ukraine Recovery Conference 2026 Компания ДТЭК собрала инвесторов и партнеров на конференции Ukraine Recovery Conference 2026 Компания ДТЭК собрала инвесторов и партнеров на конференции Ukraine Recovery Conference 2026 Компания ДТЭК собрала инвесторов и партнеров на конференции Ukraine Recovery Conference 2026 Компания ДТЭК собрала инвесторов и партнеров на конференции Ukraine Recovery Conference 2026

Отмечается, что на вечере, организованном ДТЭК, присутствовали руководители международных энергетических компаний, правительственные чиновники, инвесторы и представители ведущих финансовых институтов мира. В дискуссиях приняли участие представители IFC, EBRD, EIB, Siemens Energy, GE Vernova, Vestas, правительств Украины и Польши, а также других организаций, которые помогают восстанавливать и модернизировать украинскую энергетику.

Відео дня

Также на мероприятии выступили Александр Усик, Святослав Вакарчук и фотографы Константин и Влада Либеровы. Они напомнили международной аудитории о силе людей, которые сегодня защищают, восстанавливают и строят Украину.

"Впервые голос украинских энергетиков — людей, которые каждый день обеспечивают страну светом и теплом, — был непосредственно услышан на самом высоком международном уровне, на площадке, от которой зависят новые партнерства, поддержка и инвестиции в будущее Украины", — подчеркнули в ДТЭК.