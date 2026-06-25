UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Экономика

Новость URC-2026: ДТЭК объединил инвесторов и партнеров для поддержки энергетики Украины

Конференция по восстановлению Украины 2026, Ukraine Recovery Conference 2026, ДТЭК, украинские энергетики
На вечере, организованном ДТЭК, присутствовали руководители международных энергетических компаний, правительственные чиновники, инвесторы | Фото: ДТЭК

Компания ДТЭК собрала инвесторов и партнеров на конференции Ukraine Recovery Conference 2026, чтобы поддержать украинскую энергетику.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Украинские энергетики из различных компаний — ДТЭК, Укрэнерго, Нафтогаз — стали почетными гостями вечера, организованного ДТЭК в рамках Ukraine Recovery Conference в Гданьске. URC ежегодно объединяет лидеров государств, международных финансовых институтов, бизнеса и партнеров Украины, которые совместно разрабатывают решения по восстановлению страны", — говорится в сообщении.

В ДТЭК подчеркнули, что важно, чтобы партнеры и инвесторы лучше понимали условия, в которых украинские энергетики ежедневно работают и восстанавливают электроснабжение.

Ukraine Recovery Conference 2026
Компания ДТЭК собрала инвесторов и партнеров на конференции Ukraine Recovery Conference 2026
Ukraine Recovery Conference 2026
Компания ДТЭК собрала инвесторов и партнеров на конференции Ukraine Recovery Conference 2026
Ukraine Recovery Conference 2026
Компания ДТЭК собрала инвесторов и партнеров на конференции Ukraine Recovery Conference 2026
Ukraine Recovery Conference 2026
Компания ДТЭК собрала инвесторов и партнеров на конференции Ukraine Recovery Conference 2026
Ukraine Recovery Conference 2026, Алексадр Усик
Компания ДТЭК собрала инвесторов и партнеров на конференции Ukraine Recovery Conference 2026
Александр Усик, Ukraine Recovery Conference 2026
Компания ДТЭК собрала инвесторов и партнеров на конференции Ukraine Recovery Conference 2026
Ukraine Recovery Conference 2026
Компания ДТЭК собрала инвесторов и партнеров на конференции Ukraine Recovery Conference 2026
Ukraine Recovery Conference 2026
Компания ДТЭК собрала инвесторов и партнеров на конференции Ukraine Recovery Conference 2026
Ukraine Recovery Conference 2026
Ukraine Recovery Conference 2026
Ukraine Recovery Conference 2026
Ukraine Recovery Conference 2026
Ukraine Recovery Conference 2026, Алексадр Усик
Александр Усик, Ukraine Recovery Conference 2026
Ukraine Recovery Conference 2026
Ukraine Recovery Conference 2026

Отмечается, что на вечере, организованном ДТЭК, присутствовали руководители международных энергетических компаний, правительственные чиновники, инвесторы и представители ведущих финансовых институтов мира. В дискуссиях приняли участие представители IFC, EBRD, EIB, Siemens Energy, GE Vernova, Vestas, правительств Украины и Польши, а также других организаций, которые помогают восстанавливать и модернизировать украинскую энергетику.

Відео дня

Также на мероприятии выступили Александр Усик, Святослав Вакарчук и фотографы Константин и Влада Либеровы. Они напомнили международной аудитории о силе людей, которые сегодня защищают, восстанавливают и строят Украину.

"Впервые голос украинских энергетиков — людей, которые каждый день обеспечивают страну светом и теплом, — был непосредственно услышан на самом высоком международном уровне, на площадке, от которой зависят новые партнерства, поддержка и инвестиции в будущее Украины", — подчеркнули в ДТЭК.