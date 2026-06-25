Новина URC-2026: ДТЕК об`єднав інвесторів та партнерів заради підтримки енергетики України

Компанія ДТЕК обʼєднала інвесторів та партнерів на Ukraine Recovery Conference 2026, щоб підтримати українську енергетику.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

"Українські енергетики з різних компаній — ДТЕК, Укренерго, Нафтогаз — стали почесними гостями вечора, організованого ДТЕК у межах Ukraine Recovery Conference у Гданську. URC щороку об’єднує лідерів держав, міжнародних фінансових інституцій, бізнесу та партнерів України, які разом формують рішення для відбудови країни", — йдеться в ньому.

В ДТЕК наголосили, що важливо щоб партнери та інвестори краще розуміли умови, в яких українські енергетики щодня працюють і відновлюють світло.

Компанія ДТЕК обʼєднала інвесторів та партнерів на Ukraine Recovery Conference 2026 Компанія ДТЕК обʼєднала інвесторів та партнерів на Ukraine Recovery Conference 2026 Компанія ДТЕК обʼєднала інвесторів та партнерів на Ukraine Recovery Conference 2026 Компанія ДТЕК обʼєднала інвесторів та партнерів на Ukraine Recovery Conference 2026 Компанія ДТЕК обʼєднала інвесторів та партнерів на Ukraine Recovery Conference 2026 Компанія ДТЕК обʼєднала інвесторів та партнерів на Ukraine Recovery Conference 2026 Компанія ДТЕК обʼєднала інвесторів та партнерів на Ukraine Recovery Conference 2026 Компанія ДТЕК обʼєднала інвесторів та партнерів на Ukraine Recovery Conference 2026

Зазначається, що на вечорі, організованому ДТЕК, були присутні керівники міжнародних енергетичних компаній, урядовці, інвестори та представники провідних фінансових інституцій світу. У дискусіях взяли участь представники IFC, EBRD, EIB, Siemens Energy, GE Vernova, Vestas, урядів України та Польщі, а також інших організацій, які допомагають відновлювати та модернізувати українську енергетику.

Відео дня

Також на заході виступили Олександр Усик, Святослав Вакарчук та фотографи Костянтин та Влада Ліберови. Вони нагадали міжнародній аудиторії про силу людей, які сьогодні захищають, відновлюють і будують Україну.

"Вперше голос українських енергетиків — людей, які щодня тримають країну зі світлом і теплом, — був безпосередньо почутий на найвищому міжнародному рівні, на майданчику, від якого залежать нові партнерства, підтримка та інвестиції у майбутнє України", — підкреслили в ДТЕК.