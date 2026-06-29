Инвестиционный потенциал Украины: в Одессе состоится инвестиционный конгресс

10 июля в Одессе состоится Odesa Investment Congress 2026. На мероприятии соберутся девелоперы, инвесторы, архитекторы, урбанисты, представители государства и международного сообщества со всей Украины. Организаторы мероприятия — медиагруппы DMNTR & SPATIUM Group.

Главной темой конгресса станет инвестиционный потенциал Украины и новая стратегия развития территорий. Кроме того, эксперты обсудят:

На что будут направлены инвестиции в 2027–2030 годах и какие активы принесут наибольшую доходность?

Как девелоперам выходить на новые регионы: площадки, риски, окупаемость

сохранение наследия ЮНЕСКО и как одновременно развивать современный девелопмент?

почему безбарьерность становится не трендом, а базовой философией современной среды?

апарт-отели, ревизия промзон и новый архитектурный кодекс — новые форматы под запрос инвестора

кто формирует Украину 2.0 и вкладывает в неё капитал?

Как медицина, велнес и рекреационная архитектура формируют новую экономику украинских городов?

Відео дня

Гостей мероприятия ждут 4 тематических зала, панельные дискуссии, пресс-конференция, презентация инвестиционных проектов SPATIUM, гала-вечер и Fashion Show, а также специальная премия имени Василия Кандинского.

Среди докладчиков Odesa Investment Congress 2026 лидеры рынка девелопмента и инвесторы со всей страны Среди докладчиков Odesa Investment Congress 2026 лидеры рынка девелопмента и инвесторы со всей страны

9 и 11 июля также состоится специальная программа — посещение строящихся объектов, презентации и ужин.

Среди докладчиков — лидеры рынка девелопмента и инвесторы со всей страны: Александр Селезнев (SPATIUM), Антон Коломейцев (главный архитектор Львова), Иван Молчанов (Stolitsa Group), Александра Коваль (Lizrome) и другие.

📆 Дата: 10 июля 2026 года

📍 Отель SPATIUM | Одесса

🕗 08:00 – 21:00

Один день — чтобы увидеть, как меняется Украина, куда направляются инвестиции и какие территории по всей Украине станут центрами роста в ближайшие годы.

Сайт: ubc-ua.info/oic

Организаторы: Медиагруппа DMNTR, тел.: 044 461 91 28