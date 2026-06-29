Інвестиційний потенціал України: в Одесі відбудеться інвестиційний конгрес

10 липня в Одесі відбудеться Odesa Investment Congress 2026. На заході зберуться девелопери, інвестори, архітектори, урбаністи, представники держави та міжнародної спільноти з усієї України. Організатори заходу – Медіагрупи DMNTR & SPATIUM Group.

Головною темою конгресу стане інвестиційний потенціал України та нова стратегія розвитку територій. Також експерти обговорять:

призначення інвестицій 2027–2030 та які активи дадуть найбільшу дохідність?

як девелоперам заходити в нові регіони: майданчики, ризики, окупність

збереження спадщини ЮНЕСКО та як водночас розвивати сучасний девелопмент?

чому безбар'єрність стає не трендом, а базовою філософією сучасного середовища?

аpart-hotels, ревізія промзон та новий архітектурний код — нові формати під запит інвестора

хто формує Україну 2.0 і вкладає в неї капітал?

як медицина, wellness та рекреаційна архітектура формують нову економіку українських міст?

Відео дня

На гостей заходу очікують 4 тематичні зали, панельні дискусії, прес-конференція, презентація інвестиційних проєктів SPATIUM, гала-вечір & Fashion Show та спеціальна премія імені Василя Кандинського.

Серед спікерів Odesa Investment Congress 2026 лідери девелоперського ринку та інвестори з усієї країни Серед спікерів Odesa Investment Congress 2026 лідери девелоперського ринку та інвестори з усієї країни

9 та 11 липня також відбудеться спеціальна програма – відвідування об'єктів, що будуються, презентації та вечеря.

Серед спікерів — лідери девелоперського ринку та інвестори з усієї країни: Олександр Селезньов (SPATIUM), Антон Коломєйцев (головний архітекттор Львова), Іван Молчанов (Stolitsa Group), Олександра Коваль (Lizrome) та інші.

📆 Дата: 10 липня 2026 року

📍 SPATIUM hotel | Одеса

🕗 08:00 – 21:00

Один день — щоб побачити, як трансформується Україна, куди рухаються інвестиції та які території по всій Україні стануть точками зростання найближчих років.

Сайт: ubc-ua.info/oic

Організатори: Медіагрупа DMNTR, тел.: 044 461 91 28