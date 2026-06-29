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Інвестиційний потенціал України: в Одесі відбудеться інвестиційний конгрес

Одеса, Інвестиційний потенціал, інвестиційний конгрес, Odesa Investment Congress 2026, стратегія розвитку, розвиток територій
Odesa Investment Congress 2026: один день, щоб побачити, як трансформується Україна

10 липня в Одесі відбудеться Odesa Investment Congress 2026. На заході зберуться девелопери, інвестори, архітектори, урбаністи, представники держави та міжнародної спільноти з усієї України. Організатори заходу – Медіагрупи DMNTR & SPATIUM Group.

Головною темою конгресу стане інвестиційний потенціал України та нова стратегія розвитку територій. Також експерти обговорять:

  • призначення інвестицій 2027–2030 та які активи дадуть найбільшу дохідність?
  • як девелоперам заходити в нові регіони: майданчики, ризики, окупність
  • збереження спадщини ЮНЕСКО та як водночас розвивати сучасний девелопмент?
  • чому безбар'єрність стає не трендом, а базовою філософією сучасного середовища?
  • аpart-hotels, ревізія промзон та новий архітектурний код — нові формати під запит інвестора
  • хто формує Україну 2.0 і вкладає в неї капітал?
  • як медицина, wellness та рекреаційна архітектура формують нову економіку українських міст?
Відео дня

На гостей заходу очікують 4 тематичні зали, панельні дискусії, прес-конференція, презентація інвестиційних проєктів SPATIUM, гала-вечір & Fashion Show та спеціальна премія імені Василя Кандинського.

Одеса, Інвестиційний потенціал, інвестиційний конгрес, Odesa Investment Congress 2026, стратегія розвитку, розвиток територій
Серед спікерів Odesa Investment Congress 2026 лідери девелоперського ринку та інвестори з усієї країни
Одеса, Інвестиційний потенціал, інвестиційний конгрес, Odesa Investment Congress 2026, стратегія розвитку, розвиток територій
Серед спікерів Odesa Investment Congress 2026 лідери девелоперського ринку та інвестори з усієї країни

9 та 11 липня також відбудеться спеціальна програма – відвідування об'єктів, що будуються, презентації та вечеря.

Серед спікерів — лідери девелоперського ринку та інвестори з усієї країни: Олександр Селезньов (SPATIUM), Антон Коломєйцев (головний архітекттор Львова), Іван Молчанов (Stolitsa Group), Олександра Коваль (Lizrome) та інші.

📆 Дата: 10 липня 2026 року

📍 SPATIUM hotel | Одеса

🕗 08:00 – 21:00

Один день — щоб побачити, як трансформується Україна, куди рухаються інвестиції та які території по всій Україні стануть точками зростання найближчих років.

Сайт: ubc-ua.info/oic

Організатори: Медіагрупа DMNTR, тел.: 044 461 91 28

Генеральний партнер: SPATIUM Group