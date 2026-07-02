Компании Ахметова возглавили рейтинг крупнейших частных инвесторов в экономику Украины, — СМИ

Компании бизнесмена Рината Ахметова — ДТЭК и Метинвест — вошли в число лидеров рейтинга ТОП-5 крупнейших частных инвесторов Украины за 2024–2025 годы, составленного журналом Forbes.

Первое место в рейтинге, как пишет УНИАН, заняла компания ДТЭК: капитальные инвестиции компании в 2024–2025 годах составили 57,5 млрд грн, что на 80% больше, чем за 2022–2023 годы. Среди ключевых проектов компании — строительство второй очереди Тилигульской ветроэлектростанции и системы промышленного накопления энергии, а также восстановление инфраструктуры, разрушенной в результате российских ударов.

В четверку лидеров рейтинга вошел и "Метинвест" с объемом капитальных вложений (CAPEX) в 20,8 млрд грн, что на 8 % меньше показателя 2022–2023 годов. Компания инвестирует в строительство установки по сгущению производственных отходов на одном из ГОК, установку газопоршневых электростанций, капитальный ремонт доменной печи и строительство трансформаторной подстанции.

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В целом рейтинг возглавили компании из сферы электроэнергетики, связи и телекоммуникаций — секторов, которые продолжают осуществлять значительные капитальные инвестиции даже во время войны. По данным Forbes, совокупные капитальные затраты (CAPEX) топ-20 частных инвесторов выросли в 1,6 раза — до 272 млрд грн, а среди пяти крупнейших государственных инвесторов — в 1,5 раза, до 205 млрд грн.

Исследование охватило более 1500 компаний, которые, по данным системы YouControl, в 2024–2025 годах имели капитальные затраты (CAPEX) свыше 1 млн грн. Данные проверялись через YouControl и сопоставлялись с показателями компаний за 2022–2023 годы.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения компании SCM Рината Ахметова инвестировали в экономику Украины более 4 млрд долларов. Из этой суммы более 1 млрд долларов было направлено непосредственно на восстановление и развитие энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате российских атак.