Компанії Ахметова очолили рейтинг найбільших приватних інвесторів в економіку України, – ЗМІ

Компанії бізнесмена Рінат Ахметов — ДТЕК та Метінвест — увійшли до лідерів рейтингу ТОП-5 найбільших приватних інвесторів України за 2024–2025 роки, який склав журнал Forbes.

Першу сходинку рейтингу, як пише УНIАН, посів ДТЕК: капітальні інвестиції компанії у 2024–2025 роках склали 57,5 млрд грн, що на 80% більше, ніж за 2022–2023 роки. Серед ключових проєктів компанії — будівництво другої черги Тилігульської вітроелектростанції та системи промислового накопичення енергії, а також відновлення зруйнованої внаслідок російських ударів інфраструктури.

До четвірки рейтингу увійшов і Метінвест з обсягом CAPEX 20,8 млрд грн, що на 8% менше показника 2022–2023 років. Компанія інвестує у будівництво установки згущення відходів виробництва на одному з ГЗК, встановлення газопоршневих електростанцій, капітальний ремонт доменної печі та будівництво трансформаторної підстанції.

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Загалом рейтинг очолили компанії електроенергетики, зв’язку та телекомунікацій — сектори, які продовжують здійснювати значні капітальні інвестиції навіть під час війни. За даними Forbes, сукупний CAPEX топ-20 приватних інвесторів зріс у 1,6 раза — до 272 млрд грн, а серед п’яти найбільших державних інвесторів — у 1,5 раза, до 205 млрд грн.

Дослідження охопило понад 1500 компаній, які, за даними системи YouControl, у 2024–2025 роках мали CAPEX понад 1 млн грн. Дані перевірялися через YouControl та зіставлялися з показниками компаній за 2022–2023 роки.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення компанії SCM Ріната Ахметова інвестували в економіку України понад 4 млрд доларів. Із цієї суми понад 1 млрд доларів було спрямовано безпосередньо на відновлення та розвиток енергетичної інфраструктури, що зазнала руйнувань внаслідок російських атак.