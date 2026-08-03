ПриватБанк закрывает отделения: с чем это связано

С января по июнь 2026 года украинские банки закрыли 61 отделение. "Ощадбанк" сократил свою сеть на 16 отделений, его настигает "ПриватБанк", закрывший 8.

О том, что украинские банки закрывают отделения, сообщили в самом НБУ. На начало года количество отделений действующих банков составляло 4815 подразделений, а на 1 июля – 4754 отделения.

Больше всего отделений закрыли с началом 2026 года:

Ощадбанк – 16 подразделений;

Райффайзен Банк – 10 подразделений;

Приватбанк — 8 подразделений;

Укрэксимбанк — 5 подразделений;

ТАСкомбанк – 5 подразделений.

Впрочем, отмечается, что есть и такие учреждения, которые наоборот увеличивают количество своих отделений. К ним, в частности, относятся:

Аккордбанк за полгода открыл 6 новых отделений;

МТБ Банк — открыл 3 новых отделения;

АСВІО Банк – открыл 2.

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В целом же больше всего отделений имеет Ощадбанк. У него их 1115.

Лидеры по количеству отделений не изменились. По-прежнему крупнейшей сетью владеет "Ощадбанк" – 1115 отделений. За ним следует "Приватбанк" с сетью в 1050 отделений.

Третье место занимает "Райффайзен Банк" – 282 отделения, четвертое – ПУМБ (220 отделений).

"ПриватБанк" и другие банки закрывают отделение по нескольким причинам.

Украинские банки переходят в онлайн. Фото: ПриватБанк

Согласно официальным данным Национального банка Украины, "ПриватБанк" и другие финучреждения оптимизируют исключительно собственную сеть своих отделений через развитие цифровых услуг и онлайн-банкинга. То есть банки переходят в онлайн. Причины оптимизации сети:

Переход клиентов на онлайн сервисы и мобильный банкинг.

Уменьшение затрат на содержание физических помещений.

Расширение сети самообслуживания (терминалов и банкоматов).

Также повлияла война с Россией. Украинские банки закрывают отделения в прифронтовых городах и поселках, ведь банки часто становятся целью российских агрессоров. В НБУ отмечают, что Банки в течение периода действия военного положения и 30 календарных дней после его прекращения или отмены "банки вправе принимать решение о временном приостановлении деятельности обособленных подразделений", местонахождением которых являются территории, где ведутся боевые действия, или которые были оккупированы.

Напомним, в 2024 году стало известно, что из Украины уехал Геннадий Боголюбов, бывший совладелец национализированного "ПриватБанка".

Также мы рассказывали, как война с Россией сменила банки в Украине.