ПриватБанк закриває відділення: із чим це пов'язано

Із січня по червень 2026 року українські банки закрили 61 відділення. "Ощадбанк" скоротив свою мережу на 16 відділень, його наздоганяє "ПриватБанк", який закрив 8.

Про те, що українські банки закривають відділення, повідомили в самому НБУ. На початок року кількість відділень діючих банків складала 4 815 підрозділів, а на 1 липня – 4 754 відділення.

Найбільше відділень закрили із початком 2026 року:

Ощадбанк — 16 підрозділів;

Райффайзен Банк — 10 підрозділів;

Приватбанк — 8 підрозділів;

Укрексімбанк — 5 підрозділів;

ТАСкомбанк — 5 підрозділів.

Втім, зазначається, що є й такі установи, які, навпаки, збільшують кількість своїх відділень. До них, зокрема, належать:

Аккордбанк за півроку відкрив 6 нових відділень;

МТБ Банк — відкрив 3 нових відділення;

АСВІО Банк — відкрив 2.

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Загалом же найбільше відділень має Ощадбанк. У нього їх 1 115.

Лідери по кількості відділень не змінилися. Як і раніше найбільшою мережею володіє "Ощадбанк" – 1 115 відділень. За ним іде "Приватбанк" з мережею в 1 050 відділень.

Третє місце посідає "Райффайзен Банк" – 282 відділення, четверте – ПУМБ (220 відділень).

"ПриватБанк" та інші банки закривають відділення з кількох причин.

Українські банки переходять в онлайн Фото: ПриватБанк

Згідно з офіційними даними Національного банку України, "ПриватБанк" та інші фінустанові оптимізують виключно власну мережу своїх відділень через розвиток цифрових послуг та онлайн-банкінгу. Тобто, банки переходять в онлайн. Причини оптимізації мережі, це:

Перехід клієнтів на онлайн-сервіси та мобільний банкінг.

Зменшення витрат на утримання фізичних приміщень.

Розширення мережі самообслуговування (терміналів та банкоматів).

Також вплинула війна із Росією. Українські банки закривають відділення у прифронтових містах та селищах, адже фінустанови часто стають ціллю російських агресорів. У НБУ зазначають, що Банки протягом періоду дії воєнного стану та 30 календарних днів після його припинення чи скасування "банки мають право приймати рішення про тимчасове призупинення діяльності відокремлених підрозділів", місцезнаходженням яких є території, де ведуться бойові дії, або які були окуповані.

Нагадаємо, в 2024 році стало відомо, що з України виїхав Геннадій Боголюбов, колишній співвласник націоналізованого "ПриватБанку".

Також ми розповідали, як війна із Росією змінила банки в Україні.