Инвестиции в будущее страны: в Киеве прошел Ukraine Investment Congress

"Я, ты, общество: инвестиции в будущее страны" — главная тема, которая обсуждалась на этот раз на Ukraine Investment Congress, состоявшемся 30 июля в КВЦ "Парковый".

Более 2000 участников, среди которых девелоперы, инвесторы, архитекторы, производители, представители власти и бизнеса, собрались сегодня, чтобы обсудить вопросы внутреннего туризма, инвестиций, "государства в смартфоне" и т. д. Также в рамках мероприятия состоялось награждение победителей XVII Всеукраинского архитектурного конкурса "Интерьер года 2026".

Первую ключевую дискуссию в рамках Ukraine Investment Congress посвятили внутреннему туризму как защитному активу. Модератором панели выступил Дмитрий Карпиловский, основатель "УкрИнвестКлуба", который обсудил со спикерами, во что сегодня вкладывают средства украинские инвесторы.

В дискуссии на тему "Государство в смартфоне" приняли участие заместитель министра по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта, а также представители Минцифры. Докладчики поделились своими мнениями о том, как цифровизация разрушает бюрократические барьеры для бизнеса.

"Битва активов 2026–27" — под таким названием прошла панельная дискуссия, в ходе которой эксперты поделились советами о том, куда вложить капитал, чтобы приумножить его уже сегодня.

Завершила блок дискуссия о безбарьерности и инклюзивности в пространственном развитии, прозрачности и окупаемости фасадных систем в девелопменте, а также об энергетической независимости отрасли.

В рамках Ukraine Investment Congress также состоялся воркшоп Государственной регуляторной службы, в котором приняли участие более 70 представителей министерств и государственных служб. Мероприятие было посвящено актуальным вопросам государственного регулирования, дерегулирования, разрешительных процедур и развития благоприятной инвестиционной среды в стране.

Среди участников и докладчиков, присоединившихся к конгрессу, — Наталья Козловская (заместитель министра развития общин и территорий Украины), Роман Джуранюк (заместитель председателя Государственной регуляторной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации), Артур Мележик (начальник управления индустриальных парков и сопровождения инвестиций), Игорь Рева (заместитель министра развития общин и территорий Украины по вопросам цифровой трансформации) и Назарий Волянский (директор Агентства регионального развития Киевской области).

Бизнес и девелоперское сообщество представили Александр Селезнев (Spatium Group), Андрей Вавриш (SAGA Development), Виталий Боруль (CREDO Development), Марк Кестельбойм (Well-Being Contech), Павел Сомов (EcoBud Building Group), Сергей Одарич (ODA Development), Юрий Подольчук (Ukrainian BIM Community), Андрей Длигач (Advanter Group), Дмитрий Карпиловский (УкрИнвестКлуб) и Анна Искиердо (AIMM), а также другие представители отрасли.

На этот раз в рамках Ukraine Investment Congress состоялась панельная дискуссия, посвященная актуальности сообщений в СМИ, под названием "Инвестиции в фокусе: что сегодня действительно интересует инвестора и СМИ?", в которой приняла участие директор по маркетингу Фокуса — Александра Рудько. Обсуждались вопросы актуальности материалов для различных аудиторий, потребности современного читателя, а также долгосрочные отношения между инвестором и СМИ.

Завершением Ukraine Investment Congress стала церемония награждения победителей конкурса "Интерьер года 2026".

Партнеры мероприятия:

организатор — медиагруппа DMNTR; генеральный партнер — "Креатор Буд"; генеральный спонсор — Elio Home; стратегический партнер — Viyar Stone; премиум-партнер — Itum; климатический партнер — Raum Engineering.

Медиапартнеры и информационная поддержка:

"Интерфакс-Украина", "ФОКУС", "Нерухоми", "Property Times", UKRiN.UA, "Build Portal", "MIND", УЦСБ (Украинский центр стального строительства), "Royal Design UA", ua.news, "Радио Respect", "True UA", "Экспертус", 44.UA, The Public, Europa Plus, I AM HOME, REVOLUTION, InVenture, Prof Build, KYIV POST, Dim.Ria, Технополис, LIGA.NET, Green Post, Проект