Інвестиції в майбутнє країни: В Києві відбувся Ukraine Investment Congress

«Я, ти, суспільство: інвестиції в майбутнє країни» — провідна тема, яка звучала цього разу на Ukraine Investment Congress, що відбувся 30 липня КВЦ «Парковий».

Понад 2000 учасників, серед яких девелопери, інвестори, архітектори, виробники, представники влади та бізнесу, об’єдналися, щоб говорити сьогодні про внутрішній туризм, інвестиції, держава в смартфоні тощо. Також на заході відбулося нагородження XVII Всеукраїнського архітектурного конкурсу «Інтер’єр року 2026».

Першу ключову дискусію Ukraine Investment Congress присвятили внутрішньому туризму як захисному активу. Модерував панель Дмитро Карпіловський, засновник УкрІнвестКлубу, який обговорив зі спікерами, куди сьогодні інвестують українські інвестори.

В дискусії про «Державу в смартфоні» взяли участь заступник міністра з відновлення, інфраструктури і транспорту та представники Мінцифри. Спікери поділилися своїми думками щодо того, як цифровізація руйнує бюрократичні бар'єри для бізнесу.

«Битва активів 2026-27» — під такою назвою відбулася панель, на якій експерти поділилися, куди вкласти капітал, щоб примножити його вже сьогодні.

Завершила блок дискусія про безбар'єрність та інклюзивність у просторовому розвитку, прозорість і окупність фасадних систем у девелопменті та енергетичну незалежність галузі.

На Ukraine Investment Congress також відбувся воркшоп Державної регуляторної служби, в якій взяли участь понад 70 представників міністерств та державних служб. Захід присвятили актуальним питанням державного регулювання, дерегуляції, дозвільних процедур та розвитку сприятливого інвестиційного середовища в країні.

Серед учасників та спікерів, які долучились до конгресу — Наталія Козловська (заступниця міністра розвитку громад та територій України), Роман Джуранюк (заступник голови Державної регуляторної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації), Артур Мележик (начальник управління індустріальних парків та супроводу інвестицій), Ігор Рева (заступник міністра розвитку громад та територій України з цифрової трансформації) та Назарій Волянський (директор Агенції регіонального розвитку Київської області).

Бізнес та девелоперську спільноту представили Олександр Селезньов (Spatium Group), Андрій Вавриш (SAGA Development), Віталій Боруль (CREDO Development), Марк Кестельбойм (Well-Being Contech), Павло Сомов (EcoBud Building Group), Сергій Одарич (ODA Development), Юрій Подольчук (Ukrainian BIM Community), Андрій Длігач (Advanter Group), Дмитро Карпіловський (УкрІнвестКлуб) та Анна Іскіердо (AIMM), а також інші представники галузі.

Цього разу на Ukraine Investment Congress відбулася панель про актуальність меседжів в медіа під назвою «Інвестиції у фокусі: що сьогодні насправді цікавить інвестора та медіа?», в якій взяла участь директорка з маркетингу Фокусу — Олександра Рудько. Говорили про актуальність матеріалів для різних аудиторій, про те, чого сьогодні потребує читач, про довгострокові відносини між інвестором та медіа.

Закінченням Ukraine Investment Congress стала церемонія нагородження переможців «Інтер’єр Року 2026».

Партнери заходу:

організатор — медіагрупа DMNTR; генеральний партнер — Креатор Буд; генеральний спонсор — Elio Home; стратегічний партнер — Viyar Stone; преміум партнер — Itum; кліматичний партнер — Raum Engineering.

Медіапартнери та інформаційна підтримка:

Interfax Україна, ФОКУС, Нерухомі, Property Times, UKRiN.UA, Build Portal, MIND, УЦСБ (Український центр сталевого будівництва), Royal Design UA, ua.news, Радіо Respect, True UA, Експертус, 44.UA, The Public, Europa Plus, I AM HOME, REVOLUTION, InVenture, Prof Build, KYIV POST, Dim.Ria, Технополіс, LIGA.NET, Green Post, Проєкт