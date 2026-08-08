Как решения Нацбанка позволят бизнесу развиваться, несмотря на усиливающиеся атаки ВС РФ: объяснил глава НБУ Андрей Пышный

Национальный банк Украины продолжает реализовывать комплекс мер по обеспечению доступа к финансированию для компаний стратегически важных секторов экономики. Как сообщил председатель НБУ Андрей Пышный, эти шаги НБУ помогут поддержать бизнес в условиях усиления атак со стороны страны-агрессора.

НБУ принял ряд важных решений, разработанных с целью адекватного реагирования на ухудшение ситуации с безопасностью вследствие военных действий и систематических атак России на объекты критической инфраструктуры. Прежде всего, изменения касаются реструктуризации, пояснил на своей странице в Facebook председатель НБУ Андрей Пышный.

"Банкисмогут на срок до одного года изменять условия погашения долга без автоматического признания дефолта заемщика. Разумеется, только в том случае, если есть основания полагать, что бизнес преодолеет временные трудности и возобновит платежи. Проще говоря, предприятия получат время, чтобы стабилизировать работу, а банки — больше возможностей поддержать надежных клиентов", — рассказал Андрей Пышный.

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По его словам, были приняты отдельные решения в отношении аграрного сектора, который в настоящее время особенно зависит от стабильной логистики и возможности хранения продукции.

"Мы увеличили коэффициент ликвидности залога в виде сельскохозяйственной продукции с 0,4 до 0,75. Банки также смогут оценивать такой залог по его фактическим остаткам, а срок кредитных договоров с его использованием увеличен с 12 до 18 месяцев. Что это дает на практике?

"Больше возможностей привлечь кредитные средства, профинансировать хранение продукции, найти альтернативные маршруты экспорта и не прерывать производственный цикл", — отметил Андрей Пышный.

По его мнению, практика применения превентивных реструктуризаций уже успешно использовалась после кризисных явлений 2020 и 2022 годов. Важно, что она не оказала влияния на финансовую стабильность и в то же время позволила значительной части должников стабилизировать свою деятельность. Такого же результата в НБУ ожидают и сейчас.

"Еще одно изменение касается портфельных гарантий. Мы ввели единые подходы к учету двухуровневых гарантийных инструментов на портфельной основе. Эти решения не отменяют ответственной оценки рисков. Они дают банкам больше гибкости, а жизнеспособным предприятиям — возможность пережить сложный период, сохранить производство, рабочие места и вклад в устойчивость экономики", — отметил Андрей Пишный.

Он пояснил, что война постоянно создает для бизнеса новые вызовы: повреждение инфраструктуры, усложнение логистики, нехватка оборотных средств. В то время как задача НБУ — своевременно реагировать и не допустить, чтобы временные трудности лишали жизнеспособные предприятия доступа к финансированию.

Напомним, ранее Национальный банк обратился к банкам Украины с рекомендациями по поддержке бизнеса в условиях ухудшения ситуации с безопасностью в стране. Председатель НБУ Андрей Пышный отметил, что планируется расширить особенности применения требований по оценке кредитного риска, а также расширить возможности банков учитывать стоимость залога товаров, находящихся в обороте или в переработке, для продукции агропромышленного сектора при расчете кредитного риска.