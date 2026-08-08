Як рішення Нацбанку дозволять бізнесу розвиватися попри посилені атаки ЗС РФ: пояснив голова НБУ Андрій Пишний
Національний банк України продовжує реалізовувати комплекс заходів для збереження доступу до фінансування компаній стратегічно важливих секторів економіки. Як повідомив Голова НБУ Андрій Пишний, ці кроки НБУ підтримають бізнес в умовах посилення атак з боку країни-агресора.
НБУ ухвалив низку важливих рішень, які розроблено з метою належного реагування на погіршення безпекової ситуації внаслідок воєнних дій та систематичних атак росії на об’єкти критичної інфраструктури. Насамперед, зміни стосуються реструктуризації, пояснив на своїй сторінці в мережі Facebook Голова НБУ Андрій Пишний.
«Банки зможуть на строк до одного року змінювати умови погашення боргу без автоматичного визнання дефолту позичальника. Звісно, лише тоді, коли є підстави очікувати, що бізнес подолає тимчасові труднощі та відновить платежі. Простіше кажучи, підприємства отримають час, щоб стабілізувати роботу, а банки – більше можливостей підтримати надійних клієнтів», – розповів Андрій Пишний.
За його словами, окремі рішення ухвалили для аграрного сектору, який зараз особливо залежить від стабільної логістики та можливості зберігати продукцію.
«Ми збільшили коефіцієнт ліквідності застави у вигляді аграрної продукції з 0,4 до 0,75. Банки також зможуть оцінювати таку заставу за її фактичними залишками, а строк кредитних договорів із нею збільшено з 12 до 18 місяців. Що це дає на практиці?
Більше можливостей залучити кредитні кошти, профінансувати зберігання продукції, знайти альтернативні маршрути експорту та не зупиняти виробничий цикл», – зазначив Андрій Пишний.
На його думку, практика застосування превентивних реструктуризацій уже успішно застосовувалася після кризових явищ 2020 та 2022 років. Важливо, що вона не мала впливу на фінансову стабільність і водночас дала змогу значній частині боржників стабілізувати свою діяльність. Такого ж результату в НБУ очікують і тепер.
«Ще одна зміна стосується портфельних гарантій. Ми запровадили єдині підходи до врахування дворівневих гарантійних інструментів на портфельній основі. Ці рішення не скасовують відповідального оцінювання ризиків. Вони дають банкам більше гнучкості, а життєздатним підприємствам – можливість пройти складний період, зберегти виробництво, робочі місця та внесок у стійкість економіки, – зауважив Андрій Пишний.
Він пояснив, що війна постійно створює для бізнесу нові виклики: пошкодження інфраструктури, складніша логістика, нестача оборотних коштів. Тоді як завдання НБУ – вчасно реагувати й не допустити, щоб тимчасові труднощі позбавляли життєздатні підприємства доступу до фінансування.
Нагадаємо, раніше Національний банк звернувся до банків України з рекомендаціями щодо підтримки бізнесу в умовах погіршення безпекової ситуації в країні. Голова НБУ Андрій Пишний зауважив, що планується розширення особливостей застосування вимог щодо оцінки кредитного ризику, а також розширення можливості банків ураховувати вартість застави товарів в обороті або в переробці для продукції агропромислового сектору під час розрахунку кредитного ризику.