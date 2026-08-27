Новый курс валют в Украине: банк пересмотрел курс доллара и евро

Доллар, евро и злотый изменили свою стоимость. Актуальный курс валют в Украине 27 августа — на Фокусе.

Курс валют в Украине 27 августа изменился. Об этом свидетельствуют данные портала "Курс Украины" и Национального банка Украины.

Официальный курс валют на 27 августа, установленный НБУ, составляет

доллар — 44,5717 грн;

евро — 52,0080 грн;

злотый — 12,1063 грн.

По сравнению с 26 августа доллар подешевел примерно на 10 коп., евро — на 8 коп., а польский злотый, напротив, немного подорожал.

Какой курс доллара и евро в Украине 27 августа — актуальные данные Фото: omid armin/Unsplash

Какой курс валют на межбанке

По данным портала "Курс Украины", накануне средний курс доллара на межбанковском рынке составлял 44,583 грн, а евро — 52,030 грн.

Курс доллара и евро в банках

По состоянию на утро 27 августа банки в среднем покупали доллар по 44,398 грн и продавали по 44,865 грн.

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Курс евро составлял 51,712 грн на покупку и 52,356 грн на продажу.

Банки покупали польский злотый по 11,611 грн, а продавали по 12,193 грн.

Напомним, вчера валюта в Украине демонстрировала разнонаправленную динамику. На межбанковском рынке, в частности, доллар подешевел, евро также снизился.