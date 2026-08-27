Новий курс валют в Україні: банк переглянув вартість долара та євро
Долар, євро та злотий змінили вартість. Актуальний курс валют в Україні 27 серпні — на Фокусі.
Курс валют в Україні 27 серпня змінився. Про це свідчать дані порталу "Курс України" та Національного банку України.
Офіційний курс валют на 27 серпня від НБУ становить
- долар — 44,5717 грн;
- євро — 52,0080 грн;
- злотий — 12,1063 грн.
Порівняно з 26 серпня долар подешевшав приблизно на 10 коп., євро — на 8 коп., а польський злотий, навпаки, трохи додав у ціні.
Який курс валют на міжбанку
За даними порталу "Курс України", напередодні середній курс долара на міжбанку становив 44,583 грн, а євро — 52,030 грн.
Курс долара та євро в банках
Станом на ранок 27 серпня банки в середньому купували долар по 44,398 грн і продавали по 44,865 грн.
Курс євро становив 51,712 грн на купівлю та 52,356 грн на продаж.
Польський злотий банки купували по 11,611 грн, а продавали по 12,193 грн.
Нагадаємо, напереодні валюта в Україні демонструвала різноспрямовану динаміку. На міжбанку, зокрема, долар дешевшав, євро також знизився.