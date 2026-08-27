Новий курс валют в Україні: банк переглянув вартість долара та євро

Долар, євро та злотий змінили вартість. Актуальний курс валют в Україні 27 серпні — на Фокусі.

Курс валют в Україні 27 серпня змінився. Про це свідчать дані порталу "Курс України" та Національного банку України.

Офіційний курс валют на 27 серпня від НБУ становить

долар — 44,5717 грн;

євро — 52,0080 грн;

злотий — 12,1063 грн.

Порівняно з 26 серпня долар подешевшав приблизно на 10 коп., євро — на 8 коп., а польський злотий, навпаки, трохи додав у ціні.

Який курс долара та євро в Україні 27 серпня - актуальні дані Фото: omid armin/Unsplash

Який курс валют на міжбанку

За даними порталу "Курс України", напередодні середній курс долара на міжбанку становив 44,583 грн, а євро — 52,030 грн.

Курс долара та євро в банках

Станом на ранок 27 серпня банки в середньому купували долар по 44,398 грн і продавали по 44,865 грн.

Курс євро становив 51,712 грн на купівлю та 52,356 грн на продаж.

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Польський злотий банки купували по 11,611 грн, а продавали по 12,193 грн.

Нагадаємо, напереодні валюта в Україні демонструвала різноспрямовану динаміку. На міжбанку, зокрема, долар дешевшав, євро також знизився.