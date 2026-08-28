4 дня работы, оплата за 5: в Украине предлагают радикально изменить рабочую неделю

Петиция о 4-дневной рабочей неделе собрала уже более 16 тысяч подписей, тогда как для рассмотрения Кабмином требуется 25 тысяч.

На сайте Кабмина продолжается сбор подписей за сокращение рабочей недели до 32 часов с сохранением полной оплаты труда. То есть предлагается работать 4 дня, но с зарплатой за 5. Инициаторы петиции считают, что это поможет украинцам лучше восстанавливаться в условиях длительного стресса, вызванного войной, снизит профессиональное выгорание, повысит производительность труда и приблизит украинский рынок труда к современным европейским стандартам.

На данный момент петицию № 41/010242-26эп поддержали 16 225 человек из необходимых 25 000. До окончания сбора подписей осталось 36 дней.

Автор петиции предлагает внести изменения в Трудовой кодекс и установить для всех форм собственности рабочую неделю продолжительностью не более четырёх дней с сохранением полного размера заработной платы. И она приводит веские аргументы в пользу этого.

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"Психика граждан Украины уже долгое время находится под колоссальным, беспрецедентным давлением из-за постоянных воздушных тревог, обстрелов, недосыпания и хронического стресса. Работать в таком режиме 5 или 6 дней в неделю — значит загонять нацию в тупик глубокой депрессии и психологического коллапса. Дополнительный обязательный выходной день жизненно необходим людям не для развлечений, а для элементарного восстановления нервной системы, лечения, спокойного сна и снижения уровня гормонов стресса. Здоровая психика работника — это основа национальной безопасности и устойчивости тыла", — отмечается в петиции.

Предлагается сначала внедрить обязательный государственный пилотный проект в определенных отраслях, бюджетных учреждениях и частных предприятиях, а в дальнейшем распространить этот формат на всю страну.

Среди аргументов в пользу такой инициативы называют повышение производительности труда, снижение уровня выгорания и количества больничных, улучшение баланса между работой и личной жизнью, а также сохранение трудового потенциала Украины.

Кроме того, автор напомнила, что Исландия стала первой страной в мире, которая перешла на 4-дневную рабочую неделю на национальном уровне. Таким образом, ей удалось развеять один из самых распространенных мифов о современных трудовых отношениях — о том, что сокращение рабочего времени наносит ущерб экономике.

Согласно официальным данным, страна не только не пережила экономический спад, но и в 2025 году продемонстрировала рост экономики на 1,3 %, а в этом году ожидается рост на уровне 3 %, при этом уровень безработицы остался на чрезвычайно низком уровне.

Работа четыре дня в неделю — возможен ли такой график в Украине

Между тем в Государственной службе занятости считают, что в условиях военного положения введение четырёхдневной рабочей недели в Украине — это нереалистичный сценарий.

"Говорить о переходе Украины на четырёхдневную рабочую неделю во время войны было бы странно. Украинцы либо в армии, либо работают на нужды армии", — отмечают в ведомстве.

Отмечается, что с 2022 года рынок труда перешел на военные рельсы: дни, которые раньше были праздничными, теперь являются обычными рабочими днями, без дополнительной оплаты или компенсации в виде дополнительного отдыха.

Кроме того, в Украине четырёхдневная рабочая неделя на законодательном уровне не закреплена — стандартной нормой остаётся 40 часов в неделю. Сокращение рабочего времени возможно только для отдельных категорий или по соглашению с работодателем, а во время военного положения на объектах критической инфраструктуры рабочая неделя может длиться до 60 часов.

"В настоящее время в стране отсутствуют законодательные инициативы по сокращению продолжительности рабочей недели, однако имеющиеся у Службы вакансии от работодателей различаются по режиму рабочего времени. Есть рабочие места, которые предлагают 5-дневную рабочую неделю, неполное или ненормированное рабочее время, суммированный учёт рабочего времени, работу посменно, с разделением рабочего дня на части и в ночное время", — отметила заместитель начальника управления по работе с работодателями Государственной службы занятости Евгения Пидлисная.

Четырёхдневный график работы пока возможен лишь в отдельных компаниях по их собственной инициативе.

Напомним, что также продолжается сбор подписей под петицией о проведении открытой пресс-конференции Владимира Зеленского с независимыми журналистами и общественностью.

Есть также петиция, в которой работникам государственных учреждений предлагают сократить рабочий день с сохранением заработной платы. Из-за длительных воздушных тревог тысячи людей вынуждены проводить ночь в укрытиях, лишаются нормального сна и на следующее утро выходят на работу в состоянии физического и эмоционального истощения