"Без предварительного согласования": Зеленского призвали провести открытую пресс-конференцию

На сайте президента Украины продолжается сбор подписей под петицией о проведении открытой пресс-конференции Владимира Зеленского с независимыми журналистами и общественностью. На момент публикации новости она набрала 6124 из необходимых 25 тысяч голосов.

Об этом говорится в петиции № 22/269406-эп на сайте президента Украины, которую 27 августа опубликовала Анна Репина.

Автор петиции призывает провести отдельную открытую пресс-конференцию с участием независимых и критически настроенных журналистов. Среди СМИ, которые предлагается пригласить, — "Украинская правда", Bihus.Info, "Следствие.Инфо", Радио Свобода, hromadske, The Kyiv Independent, "Суспильне", NV, "Зеркало недели", BBC Украина и Liga.net.

Текст петиции Фото: Скриншот

В петиции отмечается, что журналисты должны получить возможность задавать вопросы без предварительного согласования их содержания.

"Мы просим не имитации диалога, а реальной возможности быть услышанными", — говорится в обращении.

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Что предшествовало петиции

Автор отмечает, что в Украине более месяца продолжались протесты, в ходе которых граждане обращались к властям со своими требованиями и призывали к открытому диалогу. По её словам, после завершения протестов проблемы, из-за которых люди выходили на улицы, остались нерешёнными.

В петиции отмечается, что открытая пресс-конференция с участием независимых журналистов может стать способом ответить на вопросы о внутренней политике, решениях властей и требованиях, которые звучали во время протестов.

"Протесты закончились, но у общества по-прежнему остался запрос на ответы", — отмечается в обращении.

Петиция имеет статус "Продолжается сбор подписей". Для рассмотрения президентом Украины она должна набрать 25 тысяч голосов. На момент публикации данных до окончания сбора подписей оставалось 92 дня.

Напомним, около 13:00 19 августа Верховная Рада проголосовала за назначение Евгения Хмары главой Минобороны. Его кандидатуру, выдвинутую президентом Владимиром Зеленским, поддержали 312 депутатов, в частности фракция "Слуга народа" и представители других политических сил. За несколько часов до голосования стало известно, что Хмара покинул пост главы СБУ, который занимал с января 2026 года.

Накануне, 18 августа, появилось видеообращение Михаила Федорова. В нём он говорил о необходимости проведения предстоящих выборов, обновления общественного договора и проблеме коррупции в органах власти. Федоров подал в отставку 16 июля после отставки правительства премьер-министра Юлии Свириденко.

В последующих интервью Федоров рассказывал о реформах в сфере закупок оружия, которые ему удалось провести в Минобороны, о сопротивлении Генштаба некоторым его инициативам и о противодействии антикоррупционным реформам со стороны военного лобби.

Напомним, 17 августа вышло новое интервью Михаила Федорова, в котором он высказался об украинской баллистике и положительной роли миллиардера Илона Маска.