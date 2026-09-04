Пенсии семьям погибших военных: кто имеет право и сколько выплачивают

Пенсионный фонд Украины разъяснил условия назначения пенсии в случае потери кормильца для членов семей погибших военнослужащих. Размер выплаты зависит от денежного довольствия погибшего и количества нетрудоспособных членов семьи.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины 3 сентября 2026 года.

Правила назначения, размеры пенсий и порядок их расчета определяются Законом Украины № 2262-XII.

Право на пенсию в случае потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи погибшего военнослужащего. В частности, это дети до 18 лет, а также дети, которые стали инвалидами до достижения этого возраста. Для детей, обучающихся по дневной форме, выплаты могут продолжаться до окончания обучения, но не дольше 23 лет.

Право на пенсию также имеют супруг или супруга, отец или мать, если они имеют инвалидность или достигли пенсионного возраста. В отдельных случаях пенсию могут получать другие родственники, которые не работают и ухаживают за ребенком погибшего до достижения им восьми лет.

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Пенсия назначается со дня возникновения права на неё. Для родителей или супруга, которые приобрели право на выплату, она назначается со дня обращения. Выплаты производятся в течение периода, когда член семьи считается нетрудоспособным, а для тех, кто достиг пенсионного возраста, — пожизненно.

Размер пенсии определяется с учетом денежного довольствия погибшего военнослужащего и количества иждивенцев. В денежное довольствие входят должностной оклад, доплата за воинское звание, надбавка за выслугу лет, ежемесячные дополнительные выплаты и премия.

Если военнослужащий погиб при исполнении обязанностей военной службы, пенсия составляет 70 % его денежного довольствия на каждого нетрудоспособного члена семьи, если право на выплату имеет один человек. Если таких членов семьи двое или более, каждому назначается по 50 % денежного довольствия, за исключением родителей, супруги или супруга.

Какой будет пенсия, если военнослужащий погиб не при исполнении служебных обязанностей

Если кормилец погиб в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы, пенсия начисляется в размере 30 % его денежного довольствия.

При этом выплата на каждого нетрудоспособного члена семьи из числа родителей, мужа или жены, а также на одного ребенка погибшего не может быть меньше 12 810 грн. Если пенсия или государственная социальная помощь назначена на двоих и более детей, выплата на каждого ребенка не может быть меньше 10 020 грн.

Для оформления пенсии заявление подается через уполномоченный орган или подразделение силовой структуры, в котором погибший проходил службу. Он готовит необходимые документы и передает их в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Напомним, что в Украине в скором времени могут иссякнуть средства на выплаты военнослужащим. По словам Никиты Потураева, без принятия необходимых мер страна вообще может оказаться на грани банкротства.

Ранее "Фокус" сообщал, что в июне Министерство обороны Украины объявило о реформе, предусматривающей повышение надбавок военнослужащим и установление более четких сроков службы. Президент Владимир Зеленский заявлял, что военные в тылу будут получать не менее 30 тыс. грн, а выплаты для тех, кто находится на передовой, могут достигать 300 тыс. грн.