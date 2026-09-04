Пенсії сім'ям загиблих військових: хто має право та скільки виплачують

Пенсійний фонд України пояснив умови призначення пенсії в разі втрати годувальника для членів сімей загиблих військовослужбовців. Розмір виплати залежить від грошового забезпечення загиблого та кількості непрацездатних членів сім’ї.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України 3 вересня 2026 року.

Правила призначення, розміри пенсій та порядок їх обчислення визначає Закон України №2262-ХІІ.

Право на пенсію у разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сім’ї загиблого військовослужбовця. Зокрема, це діти до 18 років, а також діти, які стали особами з інвалідністю до цього віку. Для дітей, які навчаються за денною формою, виплати можуть тривати до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років.

Право також мають чоловік або дружина, батько чи мати, якщо вони мають інвалідність або досягли пенсійного віку. В окремих випадках пенсію можуть отримувати інші родичі, які не працюють і доглядають за дитиною загиблого до досягнення нею восьми років.

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Пенсію призначають з дня виникнення права на неї. Для батьків або чоловіка чи дружини, які набули право на виплату, вона призначається з дня звернення. Виплати здійснюють протягом періоду, коли член сім’ї вважається непрацездатним, а для тих, хто досяг пенсійного віку, — довічно.

Розмір пенсії визначають з урахуванням грошового забезпечення загиблого військовослужбовця та кількості утриманців. До грошового забезпечення входять посадовий оклад, доплата за військове звання, надбавка за вислугу років, щомісячні додаткові виплати та премія.

Якщо військовослужбовець загинув під час виконання обов’язків військової служби, пенсія становить 70% його грошового забезпечення на кожного непрацездатного члена сім’ї, якщо право на виплату має одна людина. Якщо таких членів сім’ї двоє або більше, кожному призначають по 50% грошового забезпечення, крім батьків, дружини або чоловіка.

Якою буде пенсія, якщо військовий загинув не на службі

Якщо годувальник загинув через нещасний випадок, не пов’язаний із виконанням обов’язків військової служби, пенсію обчислюють у розмірі 30% його грошового забезпечення.

Водночас виплата на кожного непрацездатного члена сім’ї з числа батьків, чоловіка або дружини, а також на одну дитину загиблого не може бути меншою за 12 810 грн. Якщо пенсію або державну соціальну допомогу призначено на двох і більше дітей, виплата на кожну дитину не може бути меншою за 10 020 грн.

Для оформлення пенсії заяву подають через уповноважений орган або підрозділ силової структури, де загиблий проходив службу. Він формує необхідні документи та передає їх до територіального органу Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, що в Україні можуть невдовзі вичерпатися кошти на виплати військовослужбовцям. За словами Микити Потураєва, без необхідних заходів країна взагалі може опинитися на межі банкрутства.

Раніше Фокус писав, що у червні Міністерство оборони України повідомило про реформу, яка передбачала підвищення надбавок для військовослужбовців і встановлення чіткіших строків служби. Президент Володимир Зеленський заявляв, що військові в тилу отримуватимуть щонайменше 30 тис. грн, а виплати для тих, хто перебуває на передовій, можуть сягати 300 тис. грн.