Найти управляющего "Моршинской": блогер Сонюк выяснил, кто хочет управлять активами IDS

По мнению политолога и журналиста Владимира Сонюка, очередная попытка АРМА найти управляющего для активов компании IDS Ukraine ("Моршинская") напоминает сюрреалистический фильм.

АРМА недавно приняла заявки от пяти компаний на участие в конкурсе по отбору управляющего арестованными активами IDS Ukraine (бренды "Моршинская" и "Миргородская"). Сохранить актив, оцениваемый в 8 млрд гривен, крайне важно, ведь это — часть экономики, а значит, выбор профессионального управляющего — серьезная задача, пишет в своем блоге журналист, политолог Владимир Сонюк. Как сообщают "Факты", журналист подробно рассказал, какие именно компании являются участниками конкурса АРМА.

"Начнём с юридического бюро "Приоритас", основным видом деятельности которого являются юридические услуги, уставный капитал составляет 1000 грн., а бенефициаром является Жанна Ефремова. Никакого опыта управления крупными предприятиями у неё никогда не было, зато известно, что бюро заключило договор аренды одного принтера, стола и двух ноутбуков, а в других сделках вообще оказалось арендатором собственного офиса", — пишет Владимир Сонюк.

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Что касается другого участника конкурса — КУА "Реди-Инвест" — Владимир Сонюк отметил, что согласно законодательству КУА вообще не могут совмещать финансовую деятельность с другим бизнесом, а тем более у КУА нет опыта управления крупными предприятиями.

"Третий участник конкурса на должность управляющего IDS — КУА "Укркапитал". Компания связана с бизнесменом и депутатом Полтавского областного совета Сергеем Белашовым. Подконтрольные Белашову и его супруге компании фигурируют в уголовных делах", — рассказал Владимир Сонюк.

Журналист также изучил участника конкурса, принадлежащего Сергею Тарасюку, бывшему партнеру владельца АТБ Геннадия Буткевича, — мясокомбинат "Юбилейный". "В целом комбинат полностью соответствует критериям конкурса на должность управляющего "Моршинской" — у него 25-летний опыт работы в пищевой промышленности (FMCG), а также полноценная финансовая состоятельность — более 2,2 млрд грн чистого дохода за 2025 год, да и уставный капитал 268,2 млн грн. То есть обеспечить банковскую гарантию на 100 миллионов — вряд ли проблема", — говорится в блоге Сонюка.

Пятым участником конкурса АРМА, по словам Сонюка, является компания "Альянс Д", принадлежащая бизнесменам Руслану Шостаку и Валерию Киптику, владельцам сетей EVA и Varus. "Здесь тоже есть некоторые нестыковки, о которых стоит сказать. Прежде всего, речь идет о формальном противоречии правилам конкурса, ведь супермаркет Varus выпускает и продает питьевую воду под своими торговыми марками (Varto и Выгода), а это якобы является прямой конкуренцией со стороны товара для брендов "Моршинская" и "Миргородская". Тогда как, согласно правилам конкурса, передача активов IDS Ukraine конкурентам компании прямо запрещена частью пятой статьи 21-4 Специального закона", — сообщил журналист.

"Чем завершится конкурс АРМА на должность управляющего активами IDS Ukraine, пока остается интригой. Но, по моему экспертному мнению, главное в таких конкурсах — все-таки трезвая и взвешенная оценка претендентов и выбор в качестве победителя того, кто действительно имеет опыт, кто реально способен не только сохранить, и приумножить активы "Моршинской", увеличить обороты компании в сфере управления, создать еще больше рабочих мест", — отметил Владимир Сонюк.

Ранее сообщалось, что Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) объявило конкурс на отбор управляющего активами группы IDS Ukraine — одного из крупнейших производителей бутилированной воды в Украине, в состав которой входят бренды "Моршинская" и "Миргородская".