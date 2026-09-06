Знайти управителя "Моршинській": блогер Сонюк розібрався, хто хоче управляти активами IDS
На думку політолога, журналіста Володимира Сонюка, чергова спроба АРМА знайти управителя на активи компанії IDS Ukraine («Моршинська») нагадує сюрреалістичний фільм.
АРМА нещодавно прийняла заявки від 5-ти компаній на участь у конкурсі з відбору управителя арештованими активами IDS Ukraine (бренди "Моршинська" та "Миргородська"). Зберегти актив, що оцінюється у 8 млрд. гривень, вкрай важливо, адже це – частина економіки, а значить, вибір професійного управителя – серйозна задача, пише у своєму блогі журналіст, політолог Володимир Сонюк. Як повідомляють Факти, журналіст детально розповів, які саме компанії є учасниками конкурсу АРМА.
"Почнемо з Юридичного Бюро "Пріоритас", що має основним видом діяльності юридичні послуги і статутний капітал 1000 грн. і бенефіціара Єфремову Жанну. Ніякого досвіду управління великими підприємствами зроду у неї не було, натомість відомо, що бюро надало договір оренди одного принтера, столу та двох ноутбуків, а в інших угодах узагалі виявилося орендарем власного офісу", — пише Володимир Сонюк.
Щодо іншого учасника конкурсу – КУА "Реді-Інвест" — Володимир Сонюк зазначив, що за законодавством КУА взагалі не можуть поєднувати фінансову діяльність з іншим бізнесом, а тим паче, досвіду управління великими підприємствами у КУА немає..
"Третій учасник конкурсу на управителя IDS – КУА "Укркапітал". Компанія пов’язана з бізнесменом та депутатом Полтавської обласної ради Сергієм Бєлашовим. Підконтрольні Бєлашову та його дружині компанії фігурують у кримінальних справах", — розповів Володимир Сонюк.
Журналіст дослідив також учасника конкурсу, що належить Сергію Тарасюку, екс-партнеру власника АТБ Геннадія Буткевича, — м’ясокомбінат "Ювілейний". "Загалом комбінат повністю відповідає критеріям конкурсу на управителя "Моршинської" — у нього 25-річний досвід у харчовій промисловості (FMCG), а також повноцінна фінансова спроможність — понад 2,2 млрд грн чистого доходу за 2025 рік, та й статутний капітал 268,2 млн грн. Тобто забезпечити банківську гарантію на 100 мільйонів – навряд чи проблема", — йдеться у блозі Сонюка.
П’ятим учасником конкурсу АРМА, за словами Сонюка, є компанія "Альянс Д", яка належить бізнесменам Руслану Шостаку та Валерію Кіптику, власникам мереж EVA і Varus. "Тут теж є деякі нестиковки, про які варто сказати. Насамперед, йдеться про формальне протиріччя правилам конкурсу, адже супермаркет Varus випускає та продає питну воду під своїми торговими марками (Varto та Вигода), а це нібито є прямою конкуренцією товаром для брендів "Моршинська" та "Миргородська". Тоді як, відповідно до правил конкурсу, передача активів IDS Ukraine конкурентам компанії прямо заборонена частиною п'ятою статті 21-4 Спеціального закону", — повідомив журналіст.
"Чим завершиться конкурс АРМА на управителя активами IDS Ukraine, наразі залишається цікавою інтригою. Але, як на мою експертну думку, головне в таких конкурсах – все ж таки твереза і продумана оцінка претендентів та вибір переможцем того, хто дійсно має досвід, хто реально спроможний і зберегти, і примножити активи "Моршинської", збільшити обороти компанії в управлінні, створити ще більше робочих місць", — зауважив Володимир Сонюк.
Раніше повідомлялось, що Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на відбір управителя для активів групи IDS Ukraine — одного з найбільших виробників бутельованої води в Україні, до якої входять бренди "Моршинська" та "Миргородська".