Брюссель признал: 70 млрд евро для Украины на 2027 год нужно найти, но вариантов мало, — СМИ

Европейский Союз ищет дополнительно 70 миллиардов евро для Украины на 2027 год. Имеющихся планов финансирования недостаточно из-за эскалации со стороны России, в частности из-за атак на украинскую экономику.

О масштабах дефицита лидеры ЕС узнали непосредственно от президента Владимира Зеленского в конце двухдневного саммита на прошлой неделе, пишет Euronews. По словам Зеленского, в следующем году на оборону Украины потребуется 155 миллиардов евро.

"Нам нужно как минимум еще 70 миллиардов от вас: на оборону, на оружие и на нашу стойкость. Это реалистичная сумма. И я прошу вас оказать эту поддержку. Она поможет нам сдержать Россию", — заявил он.

По словам украинского лидера, дополнительные средства позволят нарастить производство дронов в Украине, остановить продвижение России на фронте и подорвать ее цепочки поставок. Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии изучить, как устранить разрыв, который значительно превышает ожидания Брюсселя.

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До сих пор ЕС опирался на кредит в размере 90 миллиардов евро, который лидеры одобрили в декабре прошлого года. Она должна была покрыть две трети финансовых и военных потребностей Украины на 2026 и 2027 годы вместе взятые, остальную часть должны были взять на себя другие союзники. Еврокомиссия рассчитывала, что война закончится в 2026 году, но Москва усилила наступление.

Киев уже несколько недель предупреждает, что в следующем году ему потребуется дополнительно 32,6 миллиарда долларов на бюджет и 45 миллиардов на армию. В сумме это 78 миллиардов долларов, или примерно 70 миллиардов евро. Сначала Брюссель отказывался комментировать эту сумму, но после технических обсуждений признал оценку и пришел к выводу, что деньги нужно найти.

Эти 70 миллиардов должны поступить в дополнение к 45 миллиардам евро, которые ЕС планирует выплатить в рамках действующего кредита, и нескольким миллиардам из других программ. В Еврокомиссии подчеркивают, что это будет "совместное усилие" с партнерами, в частности с Великобританией, Норвегией, Канадой и Японией. Какую долю возьмет на себя сам ЕС, пока неясно, ведь предыдущее распределение "две трети к одной трети" сработало не так, как планировалось.

Новые совместные заимствования на рынках

Наиболее вероятным вариантом, по словам дипломатов и чиновников, на которых ссылается Euronews, являются новые совместные долги ЕС. Еврокомиссия могла бы расширить действующий кредитный механизм. О масштабных заимствованиях ранее говорил и бывший глава ЕЦБ Марио Драги.

Однако с декабря ситуация на финансовых рынках существенно ухудшилась. По данным издания, стоимость заимствований в мире выросла из-за подорожания нефти, роста государственного долга и высокого спроса на инвестиции в ИИ. Особенно пострадали страны Европы с большим долгом: Бельгия теперь занимает деньги под проценты, сопоставимые с греческими, а Франция платит больше, чем Италия.

Доходность 10-летних облигаций ЕС выросла с 2,8 % в январе до 3,44 % в сентябре, что меньше, чем на многих других рынках. В Еврокомиссии заявили, что этот процесс затрагивает всех инвесторов в мире, а ЕС остается "чрезвычайно конкурентоспособным эмитентом".

Если основным вариантом станет совместный долг, часть стран, вероятно, откажется от участия. Венгрия, Словакия и Чехия уже освобождены от участия в займе на 90 миллиардов евро. По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на саммите он и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр договорились сохранить эту политику.

"Если они (другие страны) хотят предоставить Украине кредит, они могут это сделать, но как минимум две страны заявляют, что не будут участвовать в этом финансовом механизме. Мы демонстрируем солидарность другими способами", — сказал Фицо.

Euronews также полагает, что в стороне, вероятно, останется Болгария, премьер-министр которой Румен Радев неоднократно критиковал военную помощь ЕС Украине.

Замороженные российские активы

В последние недели несколько стран вновь предложили альтернативный вариант — использовать замороженные активы Центрального банка России на территории ЕС, которые составляют 210 миллиардов евро. В августе дискуссию возобновили Швеция, Нидерланды, Испания и Польша, впоследствии их поддержали страны Северной Европы, Прибалтики, Германия и Ирландия.

В прошлом году этот проект натолкнулся на сопротивление Бельгии, где в депозитарии Euroclear хранится 185 миллиардов евро этих средств. Премьер-министр Барт де Вевер предупреждал, что использование активов станет конфискацией с катастрофическими последствиями для страны, и требовал полной мутуализации рисков (распределения рисков, — ред.) и неограниченных гарантий. Лидеры не решились спасать бельгийскую банковскую систему и в последний момент выбрали совместный долг для получения кредита на 90 миллиардов евро.

Зеленский подчеркивает: если Европа не воспользуется активами, Россия попытается их вернуть. "Главное, чтобы у России не было возможности впоследствии влиять на обсуждение этих активов, потому что мы точно знаем, что они хотят их вернуть. Это одна из целей России", — сказал он на прошлой неделе.

Де Вевер по-прежнему категорически против. По данным Euronews, на саммите он по собственной инициативе повторил, что его позиция не изменилась, и предложил оставить средства заблокированными до окончания войны, чтобы предотвратить вмешательство Москвы или Вашингтона. После саммита, пишет издание, у дипломатов и чиновников сложилось впечатление, что у этой инициативы на этот раз мало шансов. Считается, что Франция и Италия, поддержка которых была бы решающей, до сих пор не поддерживают эту идею. Бельгия также против перевода активов из Euroclear в европейский кастодиан.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила Euronews, что этот вопрос "будет возникать снова и снова" и, возможно, в конечном итоге будет решен. "Но, я думаю, не в краткосрочной перспективе, не в этом или следующем месяце", — добавила она.

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Отметим, что по состоянию на октябрь 2026 года общий объем поддержки Украины в рамках Плана Украины превысил 32 млрд евро. В рамках семи регулярных платежей по плану Украины было выплачено 21,64 млрд евро, а совокупные выплаты по бюджетному компоненту Pillar I с учетом предварительного финансирования и промежуточного финансирования достигли 29,5 млрд евро.