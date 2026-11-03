Украинцам пересчитают субсидии: кому нужно успеть до конца ноября

В Украине большинству домохозяйств жилищные субсидии на отопительный сезон 2026–2027 годов будут переназначены автоматически. Тем, кто впервые оформляет пособие или у кого произошли изменения в составе семьи или перечне коммунальных услуг, необходимо подать заявление и декларацию.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Размер субсидии будет определяться индивидуально для каждого домохозяйства. При расчете будут учитываться количество членов семьи, их доходы, перечень и стоимость жилищно-коммунальных услуг.

Кому субсидию назначат автоматически

Большинству тех, кто получал жилищную субсидию в предыдущем периоде, повторно обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Автоматический расчет также будет произведен для домохозяйств, в которых в неотопительный сезон размер помощи составлял 0 грн.

Заявление и декларацию необходимо подать, если:

субсидию оформляют впервые;

в назначении помощи за предыдущий период было отказано;

изменился состав домохозяйства или семьи его члена;

изменился перечень жилищно-коммунальных услуг;

фактическое количество жильцов отличается от количества зарегистрированных лиц;

возникли иные обстоятельства, которые могут повлиять на право получения субсидии или её размер.

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Обратиться также могут граждане, которым не назначили субсидию на неотапливаемый период из-за задолженности по коммунальным услугам, если задолженность уже погашена, оформлена её реструктуризация или вопрос оспаривается в суде.

Какие доходы будут учитываться

Для расчета субсидии на отопительный сезон 2026–2027 годов Пенсионный фонд будет учитывать доходы домохозяйства за I и II кварталы 2026 года.

Для пенсионеров будет учитываться размер пенсии, начисленной за август 2026 года.

В совокупный доход могут входить заработная плата, денежное довольствие военнослужащих, пенсия, стипендия и социальные выплаты.

Отопительный сезон, за который начисляется субсидия, продлится с 16 октября по 15 апреля включительно.

Как подать документы и когда будет назначена субсидия

Для оформления пособия необходимо подать заявление и декларацию по установленным формам. В зависимости от обстоятельств могут потребоваться дополнительные документы.

В частности, арендаторам жилья необходимо предоставить договор аренды, а внутренне перемещенным лицам — справку о статусе ВПЛ, если они обращаются за субсидией по месту фактического проживания.

Документы можно подать:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

по почте в территориальный орган ПФУ;

онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение "Пенсионный фонд";

через уполномоченных представителей территориальных общин, ЦНАП или портал "Дія".

Если подать документы в октябре или ноябре 2026 года, субсидию назначат с начала отопительного периода, но не ранее дня возникновения права на её получение. В случае более позднего обращения помощь будет начисляться с месяца подачи заявления.

Получатели субсидий также обязаны уведомлять Пенсионный фонд об изменениях, которые могут повлиять на право на получение помощи или её размер. Речь идет, в частности, об изменениях в составе зарегистрированных жильцов и их социальном статусе.

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