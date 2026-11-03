Українцям перерахують субсидії: кому потрібно встигнути до кінця листопада

В Україні більшості домогосподарств житлові субсидії на опалювальний сезон 2026–2027 років перепризначать автоматично. Тим, хто вперше оформлює допомогу або має зміни у складі сім’ї чи переліку комунальних послуг, потрібно подати заяву та декларацію.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Розмір субсидії визначатимуть індивідуально для кожного домогосподарства. Під час розрахунку враховуватимуть кількість членів сім’ї, їхні доходи, перелік і вартість житлово-комунальних послуг.

Кому субсидію призначать автоматично

Повторно звертатися до Пенсійного фонду не потрібно більшості тих, хто отримував житлову субсидію в попередньому періоді. Автоматичний розрахунок також проведуть для домогосподарств, у яких у неопалювальний сезон розмір допомоги становив 0 грн.

Заяву та декларацію необхідно подати, якщо:

субсидію оформлюють уперше;

у призначенні допомоги на попередній період відмовили;

змінився склад домогосподарства або сім’ї його члена;

змінився перелік житлово-комунальних послуг;

фактична кількість мешканців відрізняється від кількості зареєстрованих осіб;

виникли інші обставини, які можуть вплинути на право отримання субсидії або її розмір.

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Звернутися також можуть громадяни, яким субсидію на неопалювальний період не призначили через борги за комунальні послуги, якщо заборгованість уже погашена, оформлено її реструктуризацію або питання оскаржується в суді.

Які доходи враховуватимуть

Для розрахунку субсидії на опалювальний сезон 2026–2027 років Пенсійний фонд братиме до уваги доходи домогосподарства за I та II квартали 2026 року.

Для пенсіонерів враховуватимуть розмір пенсії, нарахованої за серпень 2026 року.

До сукупного доходу можуть входити заробітна плата, грошове забезпечення військовослужбовців, пенсія, стипендія та соціальні виплати.

Опалювальний сезон, за який розраховують субсидію, триватиме з 16 жовтня до 15 квітня включно.

Як подати документи та коли призначать субсидію

Для оформлення допомоги потрібно подати заяву та декларацію за встановленими формами. Залежно від обставин можуть знадобитися додаткові документи.

Зокрема, орендарям житла потрібно надати договір найму, а внутрішньо переміщеним особам — довідку ВПО, якщо вони звертаються за субсидією за місцем фактичного проживання.

Документи можна подати:

особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду;

поштою до територіального органу ПФУ;

онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або мобільний застосунок "Пенсійний фонд";

через уповноважених представників територіальних громад, ЦНАП або портал "Дія".

Якщо подати документи у жовтні або листопаді 2026 року, субсидію призначать із початку опалювального періоду, але не раніше дня виникнення права на її отримання. У разі пізнішого звернення допомогу нараховуватимуть із місяця подання заяви.

Отримувачі субсидій також зобов’язані повідомляти Пенсійний фонд про зміни, які можуть вплинути на право отримання допомоги або її розмір. Йдеться, зокрема, про зміни у складі зареєстрованих мешканців та їхньому соціальному статусі.

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