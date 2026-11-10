Украина готовится к возможному наплыву иностранцев: Кабмин уже дал задачи МВД и СБУ

Правительство создало координационный штаб на случай масштабного прибытия иностранцев. К реагированию будут привлечены силовики, восемь областей, международные организации и бизнес.

Соответствующий механизм предусмотрен постановлением Кабмина №1395, пишет "Судебно-юридическая газета". Штаб возглавит Министр внутренних дел. Его задача — подготовить согласованные действия государства в случае, если количество прибывших превысит возможности украинской системы управления миграцией.

Кто войдет в координационный штаб

Штаб был создан как временный консультативно-совещательный орган правительства. Кроме МВД, в его состав должны войти представители Министерства иностранных дел, Минздрава, Минэкономики, Минсоцполитики, МОН и других ведомств.

Также к работе будут привлекаться Государственная пограничная служба, Национальная полиция, ГСЧС, Национальная гвардия, СБУ и представитель омбудсмана. Участие последних двух структур, как и представителей международных организаций, предусмотрено с согласия.

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Среди основных задач штаба – координация регистрации и идентификации прибывших, организация временного размещения, медицинской и психологической помощи, гуманитарного обеспечения и поддержания общественного порядка.

Особое внимание должно быть уделено защите детей без сопровождения, людей с инвалидностью и пострадавших от насилия.

К работе привлекут восемь областей

В постановлении определены восемь регионов, руководство которых будет участвовать в работе штаба. Это Винницкая, Волынская, Закарпатская, Львовская, Николаевская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.

От каждой из них в координацию будут привлекать председателя областной государственной или военной администрации или его первого заместителя.

Штаб должен способствовать организации мест временного размещения иностранцев и лиц без гражданства. Для этого будут координировать работу центральных и местных властей, а также привлечение необходимых ресурсов.

Смогут ли привлекать частный бизнес

Правительство предусмотрело участие предприятий независимо от формы собственности. Штаб будет определять потребности в транспорте, продовольствии, лекарственных средствах, медицинских изделиях и других материально-технических ресурсах.

Также он сможет обращаться к предприятиям, учреждениям и организациям с запросами о предоставлении информации, документов и материалов, необходимых для выполнения его задач. Представители бизнеса могут приглашать к работе штаба по согласованию с руководством компаний.

В то же время, постановление не предоставляет штабу права самостоятельно изымать имущество частных предприятий — в частности транспорт, продукты, лекарства или помещения.

В документе также не детализировано, как оплачивать товары и услуги бизнеса, если его ресурсы понадобятся для обустройства мест временного размещения. Порядок финансирования таких мер должен быть определен отдельно.

Откуда могут поступить ресурсы

Штаб будет готовить для Кабмина предложения по привлечению международной помощи. Среди возможных источников – механизмы гражданской защиты Европейского Союза и ресурсы международных гуманитарных организаций.

Однако, в положении не определены конкретные объемы помощи, финансовые обязательства партнеров или порядок распределения расходов между государственным и местными бюджетами.

Для общин этот вопрос имеет практическое значение: при масштабном прибытии людей понадобятся места для проживания, транспорт, медицинское обслуживание, продукты и дополнительные возможности коммунальной инфраструктуры. В то же время, часть украинских общин уже обеспечивает потребности внутренне перемещенных лиц в условиях ограниченных ресурсов.

Почему правительство готовится к такому сценарию

Создание штаба само по себе не означает, что Украина столкнулась с массовым прибытием иностранцев. Постановление предусматривает механизм реагирования на возможную ситуацию, когда обычных возможностей миграционной системы будет недостаточно.

В то же время, в Евросоюзе также усиливают готовность к чрезвычайным миграционным ситуациям. Европейская комиссия представила план по пяти направлениям реагирования на внезапное массовое прибытие нелегальных мигрантов. Он предусматривает усиление сотрудничества со странами-партнерами, охрану внешних границ, системы раннего предупреждения и противодействие сетям незаконной переправки людей. Европейская комиссия.

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