Україна готується до можливого напливу іноземців: Кабмін вже дав завдання МВС та СБУ

Уряд створив координаційний штаб на випадок масштабного прибуття іноземців. До реагування залучать силовиків, вісім областей, міжнародні організації та бізнес.

Відповідний механізм передбачений постановою Кабміну №1395, пише "Судово-юридична газета". Штаб очолить міністр внутрішніх справ. Його завдання — підготувати узгоджені дії держави на випадок, якщо кількість прибулих перевищить можливості української системи управління міграцією.

Хто увійде до координаційного штабу

Штаб створили як тимчасовий консультативно-дорадчий орган уряду. Крім МВС, до його складу мають увійти представники Міністерства закордонних справ, МОЗ, Мінекономіки, Мінсоцполітики, МОН та інших відомств.

Також до роботи залучатимуть Державну прикордонну службу, Національну поліцію, ДСНС, Національну гвардію, СБУ та представника омбудсмана. Участь останніх двох структур, як і представників міжнародних організацій, передбачена за згодою.

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Серед основних завдань штабу — координація реєстрації та ідентифікації прибулих, організація тимчасового розміщення, медичної й психологічної допомоги, гуманітарного забезпечення та підтримання громадського порядку.

Окрему увагу мають приділяти захисту дітей без супроводу, людей з інвалідністю та постраждалих від насильства.

До роботи залучать вісім областей

У постанові визначено вісім регіонів, керівництво яких братиме участь у роботі штабу. Це Вінницька, Волинська, Закарпатська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.

Від кожної з них до координації залучатимуть голову обласної державної або військової адміністрації чи його першого заступника.

Штаб має сприяти організації місць тимчасового розміщення іноземців та осіб без громадянства. Для цього координуватимуть роботу центральної й місцевої влади, а також залучення необхідних ресурсів.

Чи зможуть залучати приватний бізнес

Уряд передбачив участь підприємств незалежно від форми власності. Штаб визначатиме потреби в транспорті, продовольстві, лікарських засобах, медичних виробах та інших матеріально-технічних ресурсах.

Також він зможе звертатися до підприємств, установ та організацій із запитами про надання інформації, документів і матеріалів, необхідних для виконання його завдань. Представників бізнесу можуть запрошувати до роботи штабу за погодженням із керівництвом компаній.

Водночас постанова не надає штабу права самостійно вилучати майно приватних підприємств — зокрема транспорт, продукти, ліки чи приміщення.

У документі також не деталізовано, як оплачуватимуть товари й послуги бізнесу, якщо його ресурси знадобляться для облаштування місць тимчасового розміщення. Порядок фінансування таких заходів має бути визначений окремо.

Звідки можуть надійти ресурси

Штаб готуватиме для Кабміну пропозиції щодо залучення міжнародної допомоги. Серед можливих джерел — механізми цивільного захисту Європейського Союзу та ресурси міжнародних гуманітарних організацій.

Однак у положенні не визначені конкретні обсяги допомоги, фінансові зобов’язання партнерів або порядок розподілу витрат між державним і місцевими бюджетами.

Для громад це питання має практичне значення: у разі масштабного прибуття людей знадобляться місця для проживання, транспорт, медичне обслуговування, продукти та додаткові можливості комунальної інфраструктури. Водночас частина українських громад уже забезпечує потреби внутрішньо переміщених осіб в умовах обмежених ресурсів.

Чому уряд готується до такого сценарію

Створення штабу саме по собі не означає, що Україна вже зіткнулася з масовим прибуттям іноземців. Постанова передбачає механізм реагування на можливу ситуацію, коли звичайних можливостей міграційної системи буде недостатньо.

Водночас у Євросоюзі також посилюють готовність до надзвичайних міграційних ситуацій. Європейська комісія представила план із п’яти напрямів реагування на раптове масове прибуття нелегальних мігрантів. Він передбачає посилення співпраці з країнами-партнерами, охорону зовнішніх кордонів, системи раннього попередження та протидію мережам незаконного переправлення людей. Європейська комісія.

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