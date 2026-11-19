25 ноября в Киеве состоится METRONOME 2026. Это ежегодное мероприятие для девелоперов, архитекторов, инвесторов и представителей отрасли. Тема METRONOME 2026 — "Девелопер + архитектор создают добавленную стоимость в коттеджных и жилых комплексах".

В ходе мероприятия спикеры представят совместные проекты, реализованные в рамках тандемов девелопера и архитектора. Каждая команда поделится собственным опытом, видением и подходами к созданию современных жилых пространств, раскрывая особенности взаимодействия между бизнесом и архитектурой. После презентаций к обсуждению присоединится группа экспертов, которая даст профессиональные комментарии, поделится собственным опытом и оценит представленные решения.

В программе — выступления пар с комментариями экспертов, итоговая экспертная панель, а также вечерний фуршет, нетворкинг и джаз.

Пары участников мероприятия:

Сергей Маркарян, генеральный директор и владелец студии ISTO; Богдан Костельный, главный архитектор ISTO.

Евгений Бинявский, коммерческий директор BGV Development; Ирина Кралева, главный архитектор BGV.

Сергей Одарич, ODA Development; Игорь Мартин, Martins Studio.

Ярослав Корнияченко, Vlasne Misto; Виктор Кудин, Kudin Architects.

Андрей Стецевич и Юрий Гладкий, архитектурное бюро Futurium.

Павел Сомов, EcoBud; Марина Круглова, Ecobud Project.

Модератором мероприятия выступит Влад Михайленко, юрист, депутат Киевского городского совета VII и VIII созывов.

25 ноября в Киеве состоится METRONOME 2026

В состав экспертной группы вошли:

Андрей Вавриш, основатель и генеральный директор SAGA Development.

Игорь Гуда, председатель Совета директоров "Креатор-Буд", бизнесмен и строитель.

Алексей Баранов, владелец девелоперской компании A Development.

Артур Лупашко, основатель и генеральный директор Ribas Hotels Group, инвестор и гостиничный девелопер.

Виталий Мельник, вице-президент UDP по развитию инновационных парков.

Подробности события

Дата и время: 25 ноября 2026 года, 15:00–20:00

Место проведения: Освiторiя Хаб, ул. Князей Острожских, 2, Киев

Билеты: от 2 500 грн.

Регистрация: https://forms.gle/hhznkyTRYkCJhVho6

Организатор: Медиагруппа DMNTR ("Дом и интерьер").

Генеральный партнер мероприятия: "Креатор-Буд"

Контакты для СМИ и по вопросам билетов: 077 777 25 47; 044 461 91 28