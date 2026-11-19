25 листопада в Києві відбудеться METRONOME 2026. Це щорічна подія для девелоперів, архітекторів, інвесторів та представників індустрії. Тема Метроному 2026 — «Девелопер + архітектор створюють додану вартість у котеджних та житлових комплексах».

На заході спікери презентують спільні проєкти у межах тандемів девелопера та архітектора. Кожна команда представить власний досвід, бачення та підходи до створення сучасних житлових просторів, розкриваючи особливості взаємодії між бізнесом та архітектурою. Після презентацій до обговорення долучатиметься експертна група, яка надасть професійні коментарі, поділиться власним досвідом та оцінить представлені рішення.

В програмі — виступи пар із коментарями експертів, підсумкова експертна панель та вечірній фуршет, нетворкінг та джаз.

Пари учасників заходу:

Сергій Маркарян, CEO та власник студії ISTO; Богдан Костельний, головний архітектор ISTO.

Євген Бінявський, комерційний директор BGV Development; Ірина Кралева, головний архітектор BGV.

Сергій Одарич, ODA Development; Ігор Мартін, Martins Studio.

Ярослав Корніяченко, Vlasne Misto; Віктор Кудін, Kudin Architects.

Андрій Стецевич та Юрій Гладкий, архітектурне бюро Futurium.

Павло Сомов, EcoBud; Марина Круглова, Ecobud Project.

Модеруватиме захід Влад Михайленко, юрист, депутат Київської міської ради VII та VIII скликань.

25 листопада в Києві відбудеться METRONOME 2026

До експертної групи увійшли:

Андрій Вавриш, засновник і CEO SAGA Development.

Ігор Гуда, голова Ради директорів «Креатор-Буд», бізнесмен і будівельник.

Олексій Баранов, власник девелоперської компанії A Development.

Артур Лупашко, засновник і CEO Ribas Hotels Group, інвестор та готельний девелопер.

Віталій Мельник, віцепрезидент UDP з розвитку інноваційних парків.

Деталі події

Дата і час: 25 листопада 2026 року, 15:00–20:00

Місце: Освіторія Хаб, вул. Князів Острозьких, 2, Київ

Квитки: від 2 500 грн

Реєстрація: https://forms.gle/hhznkyTRYkCJhVho6

Організатор: Медіагрупа DMNTR («Дім та інтер’єр»).

Генеральний партнер події: «Креатор-Буд»

Контакти для медіа та запитань щодо квитків: 077 777 25 47; 044 461 91 28