20 ноября во Львове и области был введён график аварийных отключений. По состоянию на 7:48 на регион продолжается комбинированная атака.

В результате российского удара по инфраструктуре во Львове и области ввели аварийные отключения. Об этом сообщает "Львовоблэнерго".

Аварийные отключения света ввели во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщает "Укренерго".

К таким мерам прибегли вынужденно, чтобы стабилизировать работу системы. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение потребителям. Об изменениях обещают сообщать дополнительно.

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