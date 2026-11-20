20 листопада у Львові та області було введено графік аварійних відключень. На регіон станом на 7:48 продовжується комбінована атака.

Внаслідок російської атаки на інфраструктуру у Львові та області ввели аварійні відключення, Про це повідомляє "Львівобленерго".

Аварійні відключення світла запровадили у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Про це повідомляє Укренерго.

До таких заходів вдалися вимушено, щоб стабілізувати роботу системи. Енергетики працюють над тим, аби якнайшвидше повернути електропостачання споживачам. Про зміни обіцяють повідомляти додатково.

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