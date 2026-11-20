Клиенты "Нафтогаза" могут вернуть средства, ошибочно переплатившие за природный газ, или перенести их на другой лицевой счет. Для этого необходимо подготовить пакет документов и отправить его в компанию.

О правилах возврата средств сообщила пресс-служба ГК "Нафтогаз Украины".

Если при оплате потребитель указал неправильную сумму или по ошибке перечислил деньги на другой лицевой счет, он может исправить ситуацию. Для этого необходимо подать заявление с кратким описанием обстоятельств, датой и личной подписью.

К обращению следует добавить:

квитанцию, чек или банковскую выписку, подтверждающую оплату и удостоверенная компанией, которая произвела платеж;

копии документа, удостоверяющего личность, и идентификационного кода;

справка с банковскими реквизитами для возврата денег на счет;

номер телефона или адрес электронной почты.

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Если потребитель хочет не вернуть денежные средства, а перенести оплату, в заявлении нужно указать номера обоих лицевых счетов — с какого и на который следует отнести деньги.

Подготовленные документы можно отправить по электронному адресу client@gas.ua или по почте по адресу: 25001, г. Кропивницкий, ул. Соборная, 1А. Получатель — ООО "ГК "Нафтогаз Украины".

После получения документов специалисты компании рассмотрят обращение. При необходимости они свяжутся с заявителем для уточнения информации.

Ранее Фокус рассказывал, изменятся ли с 1 апреля тарифы на газ, воду и электроэнергию. В настоящее время большинство тарифов остаются неизменными, однако эксперты не исключают их пересмотр.

Кроме того, "Нафтогаз" сообщил о новых реквизитах для оплаты газа. При этом большинству потребителей не придется самостоятельно обновлять платежные данные, поскольку популярные банковские сервисы делают это автоматически.