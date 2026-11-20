Клієнти "Нафтогазу" можуть повернути кошти, які помилково переплатили за природний газ, або перенести їх на інший особовий рахунок. Для цього потрібно підготувати пакет документів і надіслати його до компанії.

Про правила повернення коштів повідомила пресслужба ГК "Нафтогаз України".

Якщо під час оплати споживач вказав неправильну суму або помилково перерахував гроші на інший особовий рахунок, він може виправити ситуацію. Для цього необхідно подати заяву з коротким описом обставин, датою та особистим підписом.

До звернення потрібно додати:

квитанцію, чек або банківську виписку, що підтверджує оплату та засвідчена компанією, яка провела платіж;

копії документа, що посвідчує особу, та ідентифікаційного коду;

довідку з банківськими реквізитами для повернення грошей на рахунок;

контактний номер телефону або адресу електронної пошти.

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Якщо споживач хоче не повернути кошти, а перенести оплату, у заяві потрібно вказати номери обох особових рахунків — з якого та на який слід зарахувати гроші.

Підготовлені документи можна надіслати на електронну адресу client@gas.ua або поштою за адресою: 25001, м. Кропивницький, вул. Соборна, 1А. Отримувач — ТОВ "ГК "Нафтогаз України".

Після отримання документів фахівці компанії розглянуть звернення. За потреби вони зв'яжуться із заявником, щоб уточнити інформацію.

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Крім того, "Нафтогаз" повідомив про нові реквізити для оплати газу. При цьому більшості споживачів не доведеться самостійно оновлювати платіжні дані, оскільки популярні банківські сервіси роблять це автоматично.