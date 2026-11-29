Судебное дело в ВАКС по национализации "Моршинской" вышло на финишную прямую, однако помешать переходу компании в государственную собственность пытается победитель конкурса АРМА на управление активами IDS Ukraine — ЮБ "Приоритас".

В Высшем антикоррупционном суде рассматривается иск Минюста о взыскании в пользу государства подсанкционных активов группы IDS Ukraine, и 23 ноября состоялось одно из ключевых заседаний ВАКС по данному делу. Об этом пишет политолог, обозреватель, блогер Михаил Шнайдер, сообщает УНИАН. По его информации, на последнем заседании ВАКС произошло событие, способное перевернуть с ног на голову все дело и его ход и помешать государству осуществить национализацию производителя "Моршинской".

"Речь идет о появлении адвоката, представляющего интересы юридического бюро "Приоритас". На заседании он подал заявление от бюро о праве выступать в качестве третьей стороны в этом деле. Мол, "победитель конкурсного отбора имеет право осуществлять управление активами, от чего государство будет получать прибыль", — пишет политолог.

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Он напомнил, что 7 сентября АРМА провела торги по управлению активами группы IDS Ukraine — крупнейшего производителя воды в Украине. В конкурсе по отбору управляющего активами "Моршинской" приняли участие пять компаний, а победителем АРМА определила ЮБ "Приоритас", предложившую наименьшую ставку за управление — всего 0,9%. Однако уже в конце сентября Днепропетровский окружной административный суд 29 сентября вынес постановление, которым временно запретил АРМА заключать с ООО "Юридическое бюро "Приоритас" договор на управление активами группы IDS Ukraine.

Политолог также напомнил об опубликованном расследовании народного депутата Анастасии Радиной, которая сообщила, что юридическая фирма "Приоритас" уже фигурировала ранее в откровенно мутных схемах с государственным имуществом. В частности – в передаче АРМА в управление активов Октябрьского дворца в Киеве. Тогда АРМА определило победителем конкурса ООО "Комбинат Плюс", которое моментально передало помещения дворца в субаренду фирмам из окружения ЮБ "Приоритас". Таким образом, доходы от пользования госимуществом получали частные структуры, связанные именно с ЮБ "Приоритас".

"Председатель Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина в контексте конкурса АРМА на управление "Моршинской" обратила внимание на еще один очень важный момент, а именно — на связь с ЮБ "Приоритас" Сергея Германа, который ранее возглавлял Киевский завод безалкогольных напитков "Росинка". В команде бюро Герман отвечает за бизнес-стратегию IDS Ukraine. Народный депутат сделала логичный вывод: связь Германа с производителем напитков может создавать серьезный конфликт интересов, поскольку "Росинка" работает на том же рынке, что и IDS", — отметил Михаил Шнайдер.

По его словам, теперь, когда дело о национализации активов IDS Ukraine находится на финишной прямой, на заседании 23 ноября внезапно появился адвокат от "Приоритас" с требованием признать третьей стороной дела это бюро, которое победило в конкурсе АРМА в сентябре этого года.

"Какое вообще отношение может иметь эта контора к вопросу национализации активов "Моршинской"? Да, АРМА провело конкурс, да, определило (хотя и весьма сомнительно, что законно) победителя этого конкурса. Но договор с новым управляющим подписан не был. Победитель конкурса АРМА всячески пытается тормозить рассмотрение дела в ВАКС. Вероятно, в интересах других лиц, среди которых, кстати, вполне возможны и интересы российского олигарха Михаила Фридмана", — отметил Михаил Шнайдер.

Он уверен, что "Приоритас" ни в коем случае не может быть участником дела о национализации, но для бюро "Приоритас" очень важно успеть присоединиться к судебным заседаниям ВАКС на последнем этапе, ведь это — реальная возможность оказать влияние на дальнейшее рассмотрение дела и затормозить его ход.

Напомним, ранее народный депутат, председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина сообщила, что ООО "Юридическое бюро "Приоритас"", победившее в конкурсе АРМА на управление арестованными корпоративными правами IDS Ukraine, может быть связано с бизнес-окружением Тимура Миндича.

Ранее сообщалось, что АРМА определила победителя конкурса на назначение управляющего активами группы IDS Ukraine — ООО "Юридическое бюро "Приоритас"". Компания была основана в ноябре 2013 года Жанной Ефремовой, которая является ее руководителем (и единственным сотрудником по состоянию на 31 декабря 2023 года). Размер уставного капитала бюро составляет 1000 грн.