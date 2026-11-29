Судова справа у ВАКС по націоналізації "Моршинської" вийшла на фінішну пряму, проте завадити переходу компанію у державну власність намагається переможець конкурсу АРМА на управління активами IDS Ukraine – ЮБ "Пріоритас".

У Вищому антикорупційному суді розглядають позов Мін'юсту про стягнення у власність держави підсанкційних активів групи IDS Ukraine, і 23 листопада відбулося одне з визначальних у розгляді справи засідань ВАКС. Про це пише політолог, оглядач, блогер Михайло Шнайдер, повiдомляє УНIАН. За його інформацією, на останньому засіданні ВАКС трапилась подія, що здатна перевернути з ніг на голову всю справу та її хід і завадити державі реалізувати націоналізацію виробника "Моршинської".

"Йдеться про появу адвоката, що представляє інтереси Юридичного Бюро "Пріорітас". На засіданні він подав заяву від бюро на право бути третьою стороною у цій справі. Мовляв, "переможець конкурсного відбору має право здійснювати управління активами, від чого держава буде отримувати прибуток", — пише політолог.

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Він нагадав, що АРМА 7 вересня провело торги з управління активами групи IDS Ukraine – найбільшим виробником води в Україні. В конкурсі з відбору управителя активами "Моршинської" взяло участь пʼять компаній, а переможцем АРМА визначила ЮБ "Пріорітас", що запропонував найменшу ставку за управління – усього 0,9%. Проте вже наприкінці вересня Дніпропетровський окружний адміністративний суд 29 вересня виніс ухвалу, якою тимчасово заборонив АРМА укладати з ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас" договір на управління активами групи IDS Ukraine.

Політолог також нагадав опубліковане розслідування народної депутатки Анастасії Радіної, яка повідомила, що ЮБ "Пріорітас" вже фігурувало раніше у відверто мутних схемах з державним майном. Зокрема – у передачі АРМА в управління активів Жовтневого палацу в Києві. Тоді АРМА визначило переможцем конкурсу став ТОВ "Комбінат Плюс", що моментально передав приміщення палацу в суборенду фірмам з кола ЮБ "Пріоритас". Тож, прибутки від користування держмайном отримували приватні структури, пов’язані саме з ЮБ "Пріоритас".

"Голова Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна в контексті конкурсу АРМА на управління "Моршинською" звернула увагу на ще один дуже важливий момент, а саме – на зв'язок з ЮБ "Пріорітас" Сергія Германа, який раніше очолював Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка". У команді бюро Герман відповідає за бізнесову стратегію IDS Ukraine. Народна депутатка зробила логічний висновок: зв’язок Германа з виробником напоїв може створювати не абиякий конфлікт інтересів, оскільки "Росинка" працює на тому ж ринку, що й IDS", - зазначив Михайло Шнайдер.

За його словами, тепер, коли справа про націоналізацію активів IDS Ukraine на фінішній прямій, на засіданні 23 листопада раптом з’явився адвокат від "Пріорітас" з вимогою визнати третьою стороною справи це бюро, яке перемогло у конкурсі АРМА в вересні цього року.

"Який стосунок взагалі може мати ця контора до теми націоналізації активів "Моршинської"? Так, АРМА провело конкурс, так, визначила (хоча і дуже сумнівно, що законно) переможця цього конкурсу. Але договір з новим управителем підписано не було. Переможець конкурсу АРМА всіляко намагається гальмувати розгляд справи у ВАКС. Ймовірно, в інтересах інших осіб, до речі, серед яких цілком можливі і інтереси російського олігарха Михайла Фрідмана", - зауважив Михайло Шнайдер.

Він впевнений, що "Пріорітас" ніяким учасником справи про націоналізацію бути не може, але застрибнути в останній вагон судових засідань ВАКС бюро "Пріорітас" дуже важливо, адже це – реальна можливість здійснити вплив на подальший розгляд справи та загальмувати її хід.

Нагадаємо, раніше народна депутатка, голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна повідомила, що ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас"", яке перемогло в конкурсі АРМА на управління арештованими корпоративними правами IDS Ukraine, може бути пов’язане з бізнес-оточенням Тимура Міндіча.

Раніше повідомлялось, що АРМА визначило переможця в конкурсі на управителя активами групи IDS Ukrainе - ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас". Компанію у листопаді 2013 року заснувала Жанна Єфремова, яка є її керівником (і єдиним працівником станом на 31 грудня 2023 року). Розмір статутного капіталу бюро становить 1000 грн.