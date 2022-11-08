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Еда

Сливовый пирог из The New York Times. Простой рецепт легендарного десерта

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Фото: The New York Times | Тот самый знаменитый сливовый пирог из "Нью-Йорк Таймс"

Впервые рецепт сливового пирога был опубликован в 1983 году и с той поры остается одним из самых популярных в мире

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Рецепт сливового пирога был впервые опубликован в 1983 году кулинаром Мариан Буррос в газете The New York Times. Легкость рецепта, простые ингредиенты и отличный результат обеспечили рецепту популярность среди читательниц. Наверное, впервые тираж газеты был раскуплен из-за рецепта пирога.

Позже его перепечатывали каждый год в течение шести лет. Ведь тиража не хватало, а узнать рецепт хотелось всем.

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Тот самый рецепт, напечатанный в газете

В результате редактора напечатали рецепт сливового пирога в удобной рамке, чтобы его можно было вырезать и повесить на холодильник. Сейчас рецепт можно свободно найти в Сети, а за ним так и закрепилось название "Сливовый пирог из Нью-Йорк Таймс".

Легендарный сливовый пирог из The New York Times

Ингредиенты:

  • мука — 150 г
  • сахар — 150 г
  • сливочное масло — 120 г
  • два куриных яйца
  • сливы — 12 шт
  • корица — 1 ч.л.
  • разрыхлитель теста — 1 ч.л.
  • Щепотка соли и ванильный сахар

Сливочное масло комнатной температуры следует взбить миксером с сахаром. Потом в массу надо добавить яйца и снова взбить массу.

Следующим добавляем ванильный сахар и щепотку соли. Снова взбиваем. Потом добавляем муку и разрыхлитель. Перемешиваем ложкой, пока масса не станет однородной. Готовую смесь следует перелить в форму для выпекания. В тесто выкладываем половинки слив, срезом к тесту. Последний этап – смешиваем корицу с сахаром и присыпаем пирог сверху.

Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 40-45 минут до румяной корочки.

Подавать знаменитый сливовый пирог из "Нью-Йорк Таймс" следует теплым с шариком ванильного мороженого. Но он хорош и холодным. И даже без мороженого.

Сливовой пирог из "Нью-Йорк Таймс" – пожалуй, самый медийный и популярный пирог в мире.

И как написала однажды в редакцию одна из читательниц, его начинают готовить в конце августа и в начале сентября. И он символизирует это "удивительное, нежное время перехода из лета в осень". Когда детям скоро в школу, а студенты уезжают на учебу. Пирог символизирует последние дни тепла и беззаботности. Словом, это отличный рецепт.