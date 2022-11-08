Сливовий пиріг із The New York Times. Простий рецепт легендарного десерту

Вперше рецепт сливового пирога був опублікований в 1983 році і з того часу залишається одним з найпопулярніших у світі

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Рецепт сливового пирога було вперше опубліковано 1983 року кулінаром Маріан Буррос у газеті The New York Times. Легкість рецепту, прості інгредієнти та відмінний результат забезпечили рецепту популярність серед читачок. Напевно, вперше тираж газети було розкуплено через рецепт пирога.

Пізніше його передруковували щороку упродовж шести років. Адже тиражу не вистачало, а дізнатися про рецепт хотілося всім.

[ + – ] Той самий рецепт, надрукований у газеті

В результаті редактори надрукували рецепт сливового пирога у зручній рамці, щоб його можна було вирізати та повісити на холодильник. Зараз рецепт можна вільно знайти у мережі, а за ним так і закріпилася назва "Сливовий пиріг із Нью-Йорк Таймс".

Легендарний сливовий пиріг із The New York Times

Складові:

борошно — 150 г

цукор — 150 г

вершкове масло — 120 г

два курячі яйця

сливи — 12 шт.

кориця — 1 ч.л.

розпушувач тіста — 1 ч.л.

Дрібка солі та ванільний цукор

Вершкове масло кімнатної температури слід збити міксером із цукром. Потім у масу треба додати яйця і знову збити масу.

Наступним додаємо ванільний цукор та дрібку солі. Знову збиваємо. Потім додаємо борошно та розпушувач. Перемішуємо ложкою, поки маса не стане однорідною. Готову суміш слід перелити у форму для випікання. У тісто викладаємо половинки слив, зрізом до тіста. Останній етап — змішуємо корицю із цукром та присипаємо пиріг зверху.

Випікати в розігрітій до 170 градусів духовці 40-45 хвилин до рум'яної скоринки.

Подавати знаменитий сливовий пиріг з "Нью-Йорк Таймс" слід теплим із кулькою ванільного морозива. Але він добрий і холодний. І навіть без морозива.

Сливовий пиріг з "Нью-Йорк Таймс" — мабуть, наймедійніший і найпопулярніший пиріг у світі.

І як написала одного разу до редакції одна з читачок, його починають готувати наприкінці серпня та на початку вересня. І він символізує цей "дивовижний, ніжний час переходу з літа в осінь". Коли дітям скоро до школи, а студенти їдуть на навчання. Пиріг символізує останні дні тепла та безтурботності. Словом, це чудовий рецепт.