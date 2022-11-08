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Еда

Экзотика для иммунитета. Как приготовить простой десерт из фейхоа

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Фото: Скриншот | Фейхоа - кладець витаминов

Осень – пора сезонных рецептов из оригинальных фруктов и овощей и фейхоа, пожалуй, самый интересный из них

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Фейхоа обычно в Украину импортируют из Грузии. И называют настоящим кладезем витаминов. Визуально фейхоа напоминает небольшой авокадо и лайм.

Его классифицируют как ягоду, а вкус спелого фейхоа напоминает смесь ананаса и земляники с хвойным ароматом.

Фейхоа можно есть в сыром виде, вместе со шкуркой, добавлять его в йогурт и утреннюю овсянку. У ягодах фейхоа содержится йод, кроме этого белки, жиры и витамины групп С и В, которые отлично усваиваются и оказывают антиоксидантный эффект.

Фейхоа помогает похудеть, ведь эта ягода ускоряет метаболизм. Все процессы в организме работают быстрее, вы сами не заметите, как потеряете вес. Также на нее крайне редко бывает аллергия.

С этими ягодами чаще всего готовят салаты, или просто перетирают их с сахаром, или медом. Также с ними неожиданно ароматным становится чай. Просто несколько кусочков фейхоа можно добавить в заварочный чайник к заварке.

Но из фейхоа также можно приготовить простой и вкусный десерт, который разнообразит ваше осеннее меню.

Десерт из фейхоа с медом

Ингредиенты:

  • 1 ст. л. сливочного масла
  • 12 плодов фейхоа
  • 2 ст.л. меда
  • Почти полный стакан белого сладкого вина
  • 4-6 лавровых листиков
  • Взбитые сливки, или ванильное мороженое для подачи

Разогрейте духовку до 180 градусов и смажьте форму для запекания сливочным маслом. Очистите плоды фейхоа от шкурки и выложите в форму, перемешав с медом, вином и лавровым листом. Запекайте около получаса, поливая плоды соусом, который образовался. Подавайте горячим с мороженым, или сливками.