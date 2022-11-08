Екзотика для імунітету. Як приготувати простий десерт із фейхоа

Осінь — пора сезонних рецептів з оригінальних фруктів та овочів і фейхоа, мабуть, найцікавіший з них.

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Фейхоа зазвичай в Україну імпортують із Грузії. І називають справжнім джерелом вітамінів. Візуально фейхоа нагадує невеликий авокадо та лайм.

Його класифікують як ягоду, а смак стиглого фейхоа нагадує суміш ананаса та суниці з хвойним ароматом.

Фейхоа можна їсти у сирому вигляді, разом зі шкіркою, додавати його до йогурту та ранкової вівсянки. У ягодах фейхоа міститься йод, а крім того, білки, жири та вітаміни груп С та В, які відмінно засвоюються та мають антиоксидантний ефект.

Фейхоа допомагає схуднути, адже ця ягода пришвидшує метаболізм. Всі процеси в організмі працюють швидше, ви самі не помітите, як втратите вагу. Також на неї дуже рідко буває алергія.

З цими ягодами найчастіше готують салати, або просто перетирають їх із цукром, або медом. Також з ними несподівано запашним стає чай. Просто кілька шматочків фейхоа можна додати в чайник для заварювання.

Але з фейхоа можна приготувати простий і смачний десерт, який урізноманітнить ваше осіннє меню.

Десерт із фейхоа з медом

Складові:

1 ст. л. вершкового масла

12 плодів фейхоа

2 ст. л. меду

Майже повна склянка білого солодкого вина

4-6 лаврових листків

Збиті вершки або ванільне морозиво для подачі

Розігрійте духовку до 180 градусів та змастіть форму для запікання вершковим маслом. Почистьте плоди фейхоа від шкірки й викладіть у форму, перемішавши з медом, вином та лавровим листом. Запікайте близько пів години, поливаючи плоди соусом, що утворився. Подавайте гарячим із морозивом, або вершками.