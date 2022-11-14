Идеальный перекус. Рецепт лаваша с мясом за минуту

Лаваш с любой начинкой – это идеальное блюдо, если нет времени выдумывать и готовить что-то сложное.

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Тонкий лаваш – это идеальная основа для того, чтобы приготовить отличный перекус на завтрак, обед, или ужин. Из него можно даже делать чипсы.

Но вкусней всего получается, если завернуть в лаваш еще что-то, а потом слегка подрумянить его на гриле, или гриль-сковороде. Даже обычный сыр с грибами станет вкуснее. Но шеф-повар Эктор Хименес-Браво, судья шоу "МастерШеф", рекомендует приготовить лаваш с мясной начинкой. Это займет не более минуты, а результат вас удивит.

Лаваш с мясом

Ингредиенты:

Лаваш круглый – 1 шт.;

Фарш – 150 граммов;

Сметана, или несладкий (греческий) йогурт – 50 граммов;

Огурец квашеный – 20 граммов;

Помидор – 20 граммов;

Лук синий – 10 граммов;

Паприка, черный перец, соль, зеленый лук, кинза;

Берем любой фарш, который вам по вкусу, только стоит помнить, что если вы возьмете чисто свиной фарш, то блюдо получится немного более жирным, чем вы ожидаете.

Итак, солим и перчим фарш, добавляем паприку и хорошо перемешиваем. Выкладываем фарш на лаваш тонким слоем и кладем на сковороду мясом вниз. Жарим на сковороде до готовности. И снимаем со сковороды, кладем на мясо ломтики помидора, порезанный кубиком синий лук и кинзу, складываем пополам и едим.

Идеален к такому блюду простой соус из несладкого йогурта. Просто добавьте в него мелко порезанный квашенный, или маринованный огурчик и зеленый лук.

Напомним, из лаваша вы можете приготовить множество блюд, но Фокус уже выбрал пять лучших. Попробуйте лаваш с курицей и фетой, а также чипсы из лаваша.