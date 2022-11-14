Ідеальний перекус. Рецепт лаваша з м'ясом за хвилину

Лаваш із будь-якою начинкою — це ідеальна страва, якщо немає часу вигадувати та готувати щось складне.

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Тонкий лаваш — це ідеальна основа для того, щоб приготувати чудовий перекус на сніданок, обід або вечерю. З нього можна навіть робити чипси.

Але найсмачніше виходить, якщо завернути в лаваш ще щось, а потім злегка підрум'янити його на грилі чи гриль-сковороді. Навіть звичайний сир із грибами стане смачнішим. Але шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, суддя шоу "МастерШеф", рекомендує приготувати лаваш із м'ясною начинкою. Це займе не більше хвилини, а результат вас здивує.

Лаваш із м'ясом

Інгредієнти:

лаваш круглий — 1 шт.;

фарш — 150 г;

сметана, або несолодкий (грецький) йогурт — 50 г;

огірок квашений — 20 г;

помідор — 20 г;

цибуля синя — 10 грамів;

паприка, чорний перець, сіль, зелена цибуля, кінза.

Беремо будь-який фарш, який вам до смаку, тільки варто пам'ятати, що якщо ви візьмете суто свинячий фарш, то страва вийде трохи жирнішою, ніж ви очікуєте.

Отже, солимо і перчимо фарш, додаємо паприку та добре перемішуємо. Викладаємо фарш на лаваш тонким шаром і кладемо на сковороду м'ясом униз. Смажимо на сковороді до готовності. І знімаємо зі сковороди, кладемо на м'ясо скибочки помідора, порізану кубиком синю цибулю і кінзу, складаємо навпіл і їмо.

Ідеальний до такої страви простий соус із несолодкого йогурту. Просто додайте в нього дрібно порізаний квашений, або маринований огірочок і зелену цибулю.

Нагадаємо, з лаваша ви можете приготувати безліч страв, але Фокус уже вибрав п'ять найкращих. Спробуйте лаваш із куркою та фетою, а також чіпси з лаваша.